Valamit tudhatott Theresa May

Theresa May miniszterelnök kedden jelentette be teljesen váratlanul a június 8-ára tervezett választásokat. Az indítványt a parlamentnek szerdán kétharmados többséggel jóvá kell hagynia, és ez nagy valószínűséggel meg is történik, mivel a kezdeményezést a legnagyobb ellenzéki erő, a Munkáspárt is támogatja.

A legnagyobb brit közvélemény-kutató cég, a YouGov a The Times megbízásából elvégzett - a tekintélyes konzervatív napilap által szerdán ismertetett - legutóbbi felméréssorozatában kimutatta, hogy

jelenleg a választók 43 százaléka voksolna a konzervatívokra, 24 százalékuk a Munkáspártra, 11 százalékuk pedig a Liberális Demokratákra.

A YouGov politikai és társadalmi közvélemény-kutatásokért felelős igazgatója, Anthony Wells a The Timesnak azt mondta, hogy ha a júniusi választásokon ez a megoszlás érvényesül, a Konzervatív Párt 382 fős alsóházi frakcióval alakíthatna új kormányt. Wells számításai szerint ez azt jelentené, hogy

a konzervatívok alsóházi létszámfölénye a jelenlegi 17 főről 114-re bővülne

az összes többi frakció együttes létszámával szemben a 650 tagú londoni alsóházban.

A nem arányos brit választási rendszer csak egyéni jelölteket ismer, és minden választókerületben az a jelölt győz, aki a legtöbb egyéni voksot kapja, akkor is, ha a többi indulóra együtt többen szavaztak. Ez a rendszer földcsuszamlásszerű győzelemhez és hatalmas alsóházi többséghez segítheti hozzá a győztes pártot abban az esetben is, ha e párt országos összesítésben nem szerezte meg a leadott voksok abszolút többségét.

A húsz évvel ezelőtti, 1997-es választásokon a Tony Blair vezette Munkáspártra 43,2 százaléknyian szavaztak, és a Labour 179 fős - addigi történetében példátlan - alsóházi többséggel alakíthatott kormányt.