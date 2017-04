Magyarics: Theresa Maynek három oka is van az előrehozott választásra

Akár a 2019-es határidő után is folytatni lehet a Nagy-Britannia uniós kilépéséről folytatott tárgyalásokat - mondta az Eötvös Loránd Tudományegyetem docense az InfoRádió Aréna című műsorában. Magyarics Tamás arról is beszélt, hogy milyen okai voltak Theresa May brit kormányfőnek az előrehozott választások kezdeményezésére.