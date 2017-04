A reméltnél is jobban fejlődhet a német gazdaság

Németországban egyre jobb az üzleti hangulat. Noha a nemzeti bank havi jelentésében a lakosság elöregedése miatt 2025-ig a gazdaság növekedésének fokozatos lelassulásától tart, a müncheni Ifo kutatóintézet most közzétett felmérése arról tanúskodnak, hogy az ipari élet vezetői töretlen bizalommal tekintenek a közeljövőbe és így a hangulati index már majdnem 113 pontra emelkedett, holott - mint németországi tudósítónk, Vincze András jelenti, - még a derűlátó előrejelzések is legfeljebb 112 és fél pontban reménykedtek.

A tekintélyes müncheni gazdaságkutató intézet, az Ifo kereken 7 ezer ipari vezető körében folytatott közvéleménykutatásból arra a megállapításra jutott, hogy a német gazdaság dübörög.

A kérdésekre adott válaszokból kitűnik ugyanis, hogy az euró dollárral szembeni igencsak kedvező árfolyama, a hitelek után fizetendő alacsony kamat, továbbá az olcsó nyersolaj áldás a német konjunktúrára. A felmérés ismertetésekor az Ifo intézet igazgatója elmondta, hogy kiváltképpen az építőipar, valamint az elektrotechnikai termékeket gyártó cégek vezetői ítélik meg rendkívül pozitívan a jelenlegi helyzetet.

Clemens Fuest utalt arra, hogy a hangulati index emelkedése még a vérmes reményeknél is jobban alakult, így jelenleg már megközelíti a rekordnak mondható 113 pontot. A franciaországi elnökválasztás második fordulójának bizonytalan kimenetele miatt sokan még fenntartással ítélik meg a közeljövő kilátásait, de – mint Clemens Fuest is hangsúlyozta, – ha a szavazásból Emmanuel Macron kerül ki győztesként, a német gazdaság ismét fellélegezhet. Kína után ugyanis Franciaország Németország legjelentősebb kereskedelmi partnere, és ha Macron beváltja a kilátásba helyezett reformintézkedéseket, még lendületesebben fejlődhet a két ország közti árucsereforgalom.

Az Ifo intézet igazgatója rámutatott arra is, hogy Németország gazdasági helyzetének igencsak kedvező alakulásában fontos szerepe van a világkereskedelemben tapasztalt konjunktúrának is. Így nem véletlen, hogy a többi német kutatóintézettel egybehangzóan a müncheni Ifo elemzői is a konjunktúra ez évi ütemét másfél százalékra teszik, jövőre pedig már 1,8 tized százalékos fejlődést remélnek.

Erre utalva a gyáriparosok országos szervezetének elnöke úgy vélte, hogy

az esztendő során már akár fél millió új munkahely megteremtése várható.

Dieter Kemp a hannoveri nemzetközi vásáron mondott beszédében azonban bizonytalansági tényezőként említette az amerikai elnök részéről említett protekcionista intézkedések esetleges megvalósítását.

A jövőt illető aggodalmat erősíti a nemzeti bank szerepét betöltő Bundesbank havi jelentése, amely az elkövetkező évtizedben az ország gazdasági fejlődésének megbicsaklásától tart a lakosság fokozatos elöregedése következtében. A Bundesbank tanulmánya szerint 2025-ig a munkaképes réteg létszáma csaknem 2,5 millióval fog csökkenni.