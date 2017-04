Orbán: betartjuk a klub szabályait

Számos olyan állítás szerepel a magyar kormány Állítsuk meg Brüsszelt! kampányában, amely

az Európai Bizottság ezért "szilárd tények alapján" kívánja tisztázni a szóban forgó kérdéseket - jelentette ki Frans Timmermans, a brüsszeli testület első alelnöke az Európai Parlament szerdai plenáris ülésén, amelynek egyik fő témája az alapjogok magyarországi helyzete.

Timmermans kiemelte: az Európai Unió soha sem "Brüsszelről" szólt, hanem tagjainak választott képviselőinek közös döntéseiről, ebbe pedig Magyarország is beletartozik.

Az első alelnök végigment a nemzeti konzultáció kérdésein, és reagált azokra. Kiemelte, hogy a magyar kormány összemossa az illegális bevándorlókat és a menekülteket, és elutasította, hogy bárki az illegális bevándorlást igyekezne elősegíteni.

Orbán Viktor felszólalását azzal kezdte, hogy mindig nagyra értékelte a vitát, de nem szereti az egyoldalú kinyilatkoztatásokat. Kiemelte, hogy a korábbi EP-vizsgálatok nem állták meg az igazság próbáját.

„A vita részben önökkel, részben egy amerikai pénzügyi spekulánssal áll fent, aki európai emberek milliónak életét tette tönkre, megbüntették spekuláció miatt, és az eurónak is nagy ellensége, mégis nagy becsben áll Brüsszelben” - utalt Soros Györgyre.

A kormányfő hangsúlyozta: azért érkezett Brüsszelbe, hogy megvédje a hazáját, de fontosnak nevezte, hogy a sikerekről is beszéljen. Megemlítette, hogy Magyarország 2008-ban abban a helyzetben volt, mint a görögök, de a felvett hitelt visszafizették, sok munkahelyet teremtettek, a költségvetés hiány mértéke túlteljesíti az elvártat, és gazdasági növekedés is egyre jobb.

A CEU-ügyről az intézmény rektorának, Ignatieffnek a szavait idézte, amely szerint a CEU léte nincs veszélyben. Orbán szerint a felsőoktatási törvény módosítása az átláthatóságot szolgálja, és felszámolja az eddigi privilegizált helyzetet.

„Kötelességem biztosítani, hogy a magyar és uniós egyetemek ne legyenek hátrányosabb helyzetben EU-n kívüli versenytársaiknál” - hangsúlyozta.

A kormányfő a nemzeti konzultációról azt mondta, hogy ezt a párbeszédet az uniónak is ki kellene próbálnia. Orbán szerint Magyarország EU-pártisága nem megkérdőjelezhető, de sok tekintetben elégedetlenek az EU működésével, és a kritika annak szól, hogy az uniót szeretnék megreformálni.

A kötelező betelepítésről úgy fogalmazott: Magyarország továbbra is azt gondolja, hogy kivel élünk együtt, azt csak mi döntjük el.

Soros György és civil szervezetei évente egymillió migránst akarnak Európába szállítani – állította a miniszterelnök, aki szerint ezt az EP-képviselők is olvashatták.

Orbán hangsúlyozta, hogy nem szeretnék elveszíteni a rezsidíjak megállapításának jogát, mert az dráguláshoz vezethet, és az adómegállapítást is nemzeti hatáskörben tartanák, különben ez rontaná a versenyképességünket.

„Nem akarjuk átrendezni a nemzeti és az uniós hatásköröket, csak a meglévőket betartani, innen az Állítsuk meg Brüssszelt szlogen” - tette hozzá.

A civiltörvényről azt mondta, hogy az az amerikai mintát veszi alapul, és az átláthatóság elvére épül. Csak azt akarja, hogy az NGO-król lehessen tudni milyen pénz és érdek áll mögöttük. Orbán szerint a törvény elfogadása sem csorbítja az érintett szervezetek jogait, működését.

„A klub szabályait be akarjuk tartani és eddig be is tartottuk”