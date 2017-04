Feltehetően izraeli légicsapás okozta a robbanást a damaszkuszi reptérnél

Elsőként a szíriai konfliktus fejleményeit nyomon követő Emberi Jogok Szíriai Megfigyelőközpontja (OSDH) számolt be a nagy erejű detonációról, majd damaszkuszi tévéállomások és hírportálok is hírt adtak róla, illetve a Hezbollahhoz közeli al-Manar televízió is jelentette.

A Reuters hírügynökség névtelenül nyilatkozó hírszerzési forrásokra hivatkozva azt írta, hogy a légicsapás a Hezbollah egyik nagy fegyverraktárát vette célba, ahol az Iránból rendszeresen, légi úton érkező fegyvereket tárolják. A detonáció után tűz ütött ki.

A szíriai hadsereg egyelőre nem tájékoztatott a történtekről. Úgy tudni, csak anyagi károk keletkeztek, áldozatok nincsenek.

Az izraeli hadsereg számos alkalommal hajtott végre légicsapást Szíriában a Hezbollahnak szánt iráni fegyverszállítmányokra. Az izraeli hadsereg ezt sosem erősítette meg, de nem is cáfolta.

Legutóbb február 22-én adott hírt az izraeli média arab forrásokra hivatkozva arról, hogy az izraeli légierő légicsapást mért Damaszkusz határánál a Hezbollah katonai konvojára. Három héttel korábban, január 13-án Izrael rakétákkal lőtte a Damaszkusztól nyugatra lévő Mazzeh légitámaszpontot.