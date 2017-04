A békéért látogatott Egyiptomba a pápa

A katolikus egyházfőt Seríf Iszmáil egyiptomi miniszterelnök és magas rangú keresztény egyházi vezetők fogadták a kairói repülőtéren, ahonnan az elnöki palotához hajtattak. Az egyiptomi látogatás A béke pápája a béke Egyiptomában jelmondatot kapta.

A látogatás programjának vatikáni bemutatásakor Greg Burke szentszéki szóvivő hangsúlyozta, hogy az egyiptomi útnak hármas üzenete van: pásztori út, mivel Ferenc pápa az országban élő katolikus közösséggel is találkozik, amely az egyiptomi lakosságnak 0,28 százalékát teszi ki. Ökumenikus látogatás, mivel az egyházfő a kopt keresztényeket is felkeresi, valamint vallásközi, hiszen Ferenc pápa az Egyiptom 89 százalékát képviselő muzulmánokkal is találkozik.

Ezek a találkozók szimbolikus jelentőségűek. Az egyházfő ezen túl részt vesz egy nemzetközi békekonferencián, amelyet a szunnita felekezet legtekintélyesebb intézménye, a kairói al-Azhar egyetem szervezett. Kifejezi szolidaritását és békeüzenetet visz az országba, amelyet évek óta az Iszlám Állam helyi szervezete fenyeget. Célja az is, hogy türelemre buzdítson a vallási kisebbségek iránt.

Abdel-Fattáh esz-Szíszi egyiptmi elnökkel tartott megbeszélése után a pápa az al-Azhar egyetemen találkozik Ahmed et-Tajjeb nagyimámmal, később pedig részt vesz a békekonferencián. Este a kopt ortodox egyház vezetőjével, II. Tavadrosz pátriárkával tárgyal. A koptok a 92 milliós egyiptomi lakosság tíz százalékát teszik ki. Ökumenikus imát mondanak közösen az áldozatokért a kairói Szent Péter templomban, vagyis a kopt egyház katedrálisában, a húsvéti merényletek egyik helyszínén.

A pápa által használt útvonalakról kitiltották a gépkocsikat, és vízi rendőrök járőröznek a Níluson is. Az elnöki palota elé páncélozott gépjárműveket vezényeltek ki az ottani látogatás idejére.

Ferenc pápa szombati programjában szerepel egy szentbeszéd az egyiptomi légierő stadionjában tartandó misén a katolikus klérus és hívők előtt.