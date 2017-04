Theresa May elmondta, hogy mihez ragaszkodik London

Theresa May brit miniszterelnök szerint London ragaszkodik ahhoz, hogy a Nagy-Britanniában élő külföldi EU-állampolgárok jogosultságainak garantálásáról viszonossági alapon szülessen megállapodás.

May a BBC televízió vasárnapi politikai magazinműsorában elmondta: brit miniszterelnökként fontos feladatának tartja, hogy gondoskodjék a többi 27 EU-országban élő britekről. Hozzátette: kormánya biztosítani kívánja a Nagy-Britanniában élő külföldi EU-polgárok jogosultságait a brit EU-tagság megszűnése utáni időszakban is, de szükségesnek tartja a viszonosság elvének alkalmazását, vagyis azt, hogy az EU-társállamok is garanciát vállaljanak az ott élő brit állampolgárok jogosultságainak további érvényesülésére.

Theresa May kijelentette: ebben a kérdésben London és az EU részéről egyaránt megvan a jó szándék.