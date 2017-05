Vízumügy: az EB a türelmes diplomáciában hisz

A brüsszeli testület arról számolt be, hogy úgy vélik, az utóbbi évben tapasztalt előrehaladás tükrében a lépés jelen pillanatban nem lenne célravezető, mi több, kontraproduktív lenne.

"A célunk továbbra is az, hogy teljes vízumviszonosságot érjünk el Kanadával és az Egyesült Államokkal. Türelmes diplomáciánk az utóbbi időben már kézzelfogható eredményeket hozott Kanadával, és erre törekszünk az Egyesült Államokkal is. A helyes út a stratégiai partnereinkkel folytatott párbeszéd, sínen vagyunk" - vélekedett Dimitrisz Avramopulosz, az Európai Bizottság uniós állampolgárságért is felelős biztosa.