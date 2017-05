Hátborzongató képek: eltűnt egy lengyelországi utca, benne egy busszal

Csütörtök reggel a wroclawi Michalczyk utca eltűnt, és egyelőre nem tudják az okát. A Odera menti iparnegyed őrei riasztották a tűzoltókat, akik haladéktalanul megkezdték a mentést. A keletkezett hasadék száz méter hosszú, és hat méter széles. Senkinek sem esett baja, de eltűnt a lyukban egy busz, és belecsúszott egy ott parkoló autó is. A hatóságok a környező épületeket kiürítették, összesen 37 embert kellett evakuálni. Most statikusok vizsgálják az épületeket, illet az utcát is hogy nem kell-e további földcsuszamlástól tartani.

10 Galéria: Eltűnt egy utca Lengyelországban Fotó: Maciej Kulczynski / MTI, Agencja Gazeta

Waldemar Forysak rendőrségi szóvivő az omlás okairól nem tudott beszámolni, lehet, hogy a folyó magas vízállása, de lehet, hogy egy szabálytalanul kikötött uszály is okozhatta a katasztrófát.