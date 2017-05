Több lesz a magyar elsős Szlovákiában

Április végével lezárultak az iskolai beíratások Szlovákiában. A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége összesített adatai szerint a 2017/2018-as tanévre 254 magyar általános iskolába 3505 gyermeket írattak be az első évfolyamba és 33 gyermeket a nulladik évfolyamba. Szeptemberig vélhetően ez a szám módosul, mivel a tavalyi év szeptemberében is több mint 400-zal többen kezdték meg tanulmányaikat, mint ahány gyermeket beírattak a kötelező beíratási időszak alatt.

Jókai Tibor, a pedagógusszövetség elnöke a számadatok ismeretében derűlátóan nyilatkozott. „Ha a számok mögé nézünk, akkor látjuk, hogy tavaly az áprilisi beíratás idején 3402 kisdiákot írattak be, és szeptemberben 3800 tanuló kezdte meg tanulmányait magyar iskolában, most pedig 3505-öt írattak be. A beíratás időszakában ezek a számok csak irányadóak, mert ezek még változni fognak. Összegezve optimizmusra ad okot, hogy száz gyerekkel többet írattak be” – fogalmazott Jókai.

A pedagógusszövetség elnöke elmondta, a két legnagyobb magyar járásban, a Dunaszerdahelyiben és a Komáromiban is nőtt a beíratottak száma, és külön örömnek számít, hogy a Nyitrai járásban is hárommal több lesz idén a magyar elsős.

A hírt mindkét szlovákiai magyar párt üdvözölte. A Magyar Közösség Pártja köszönetét fejezte ki azoknak a szülőknek, pedagógusoknak, iskoláknak, akik sokat tettek ezért az eredményért. „Több civil szervezet és mozgalom fejt ki évente masszív beiratkozási kampányt, s ez hasznos, célravezető. A szeptemberi tanévkezdésig hátralévő időben pedig tovább kell munkálkodni azon, hogy az emelkedő tendenciát meg tudjuk tartani, és elérjük, akár túl is lépjük az idei tanév elsőseinek számát” – fogalmazott Kiss Beáta, az MKP oktatásügyi szakpolitikusa.

Vörös Péter, a Híd parlamenti képviselője szerint is komoly eredmény született. „Végre át tudtuk törni a közöny falát, végre sikerült megmozdítani az emberekben valamit” – mondta, s hozzátette: „Számunkra elsősorban az a fontos, hogy a magyar gyerekek magyar iskolában kapjanak olyan tudást, amely felkészíti őket az életre. Most végre nem csak arról kell beszélnünk, hogy elfogyunk, hanem arról, hogy gyarapodásnak indultunk. Nagy szükségünk van az ehhez hasonló sikerélmények megélésére” – fogalmazott a Híd parlamenti képviselője.

