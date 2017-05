Földcsuszamlásszerűen győzött a dél-koreai Macron

A dél-koreai Emmanuel Macronként emlegetett Mun Dzsae In földcsuszamlásszerű győzelmet aratott a keddi dél-koreai elnökválasztáson.

A 64 éves Mun Szöulban, a választópolgárok előtti felszólalásában jelentette be választási győzelmét, amelyet a rivális jelöltek elismertek, és gratuláltak neki megválasztásához.

A dél-koreai választási bizottság a szavazatok 41,7 százalékos feldolgozottsága mellett közölte, hogy a választópolgárok 39,49 százaléka voksolt a liberális politikusra, míg konzervatív riválisára, Hong Dzsun Pjóra 26,49 százalékuk szavazott.

Az exit pollok azt mutatták, igen magas, nagyjából 75 százalékos részvétel mellett a voksok több mint 40 százalékát szerezte meg a Demokrata Párt 64 esztendős emberi jogi ügyvédből lett liberális politikusa. Mun Dzsae In 2012-ben is indult az államfőválasztáson, azonban akkor alulmaradt a most alkotmányos vádeljárás keretében posztjáról eltávolított, korrupciós botrányba keveredett elnökkel szemben.

„Én és pártom is elkötelezettek vagyunk országunk megszilárdításában. Különösen közel érzem magamhoz azokat a polgártársaimat, akik ismét stabil országban szeretnének élni” - mondta szavazata leadása után az azóta megválasztott politikus.

Mun Dzsae In új irányt képvisel a külpolitikában:

szakítana az Észak-Koreával szembeni eddigi keményvonalas hozzáállással,

és ragaszkodik a két Korea közötti viszony békés rendezéséhez. Nem változtatna viszont a Szöul és Washington közötti kapcsolatokon, pusztán annyiban, hogy még szorosabbra fűzné azt, egy nyilatkozatában azt mondta, várja már, hogy együtt dolgozhasson Donald Trumppal. Komoly feladatok állnak a liberális politikus előtt a belpolitikában is, Koreában a nemzet ideológiai, korosztályi és területi törésvonalak mentén megosztott és pang a munkaerőpiac.

A szavazáson második helyen végzett a kormánypárti jelölt, a konzervatív Hong Dzsun Pjo, aki nagyjából fele annyi szavazatot, voksok 23 százalékát kapta, mint az első helyen végzett riválisa, a harmadik a centrista Ahn Cheol-soo lett, aki 22 százalékos eredménnyel zárt.

