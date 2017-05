Egyre többször támadnak emberre a medvék Székelyföldön

Egyre többször fordul elő Romániában, hogy medvék támadnak háziállatokra, sőt emberre is. Bár a helyzet Székelyföldön immár tarthatatlanná vált, az illetékes hatóságok és a zöldszervezetek nem képesek közös nevezőre jutni - írta a Magyar Nemzet.

Az elmúlt időszakban a székelyföldi Hargita és Maros megyében kevésen múlt, hogy nem követelt emberáldozatot a medvével való találkozás.

Ráadásul a legfrissebb incidens a 38 ezer lelkes hargitai megyeszékhely, Csíkszereda közvetlen közelében történt a napokban, amikor egy több száz kilogrammos barna medve egy juhkarámnál támadt két juhászra. A testvérpárnak úgy sikerült megmenekülnie, hogy apjuk elkergette a nagyvadat, ám így is súlyos kéz- és lábsérülésekkel kerültek kórházba a harapások és karmolások miatt.

Aztán a Maros megyei Ratosnyán hatolt be egy háztáji gazdaságba a medve, és nekirontott a ház udvarán játszó tizenkét éves kislánynak. A mellkasán megkarmolt gyermek szerencsére nem szenvedett súlyos sérüléseket, a vadállatot vadászoknak sikerült elkábítaniuk, majd visszaengedték az erdőbe. A helybeliek szerint a Görgényi-havasok lábánál fekvő település területére legutóbb húsz éve hatolt be medve - számolt be a Magyar Nemzet.

Miközben idén eddig közel száz juhot pusztítottak el a farkasok és medvék Hargita megyében, tavaly 176 esetben támadtak emberre vadállatok, ebből 124 medvetámadás volt.

Ennek többnyire két oka van: a vadállomány túlszaporodása, illetve életterének fokozatos visszaszorulása.

Hivatalos adatok szerint

a mintegy 17 ezer példányt számláló európai barnamedve-állomány negyven százaléka Romániában található.

Számuk hozzávetőleg hat- és nyolcezer között mozog, viszont akadnak, akik szerint tízezernél is több medve él az országban.

