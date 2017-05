Kiterjesztenék a laptoptilalmat Európára is a repülőkön

Kiterjesztetné az Egyesült Államok a laptoptilalmat a repülőgépek utasterében Európára is - idézte a Reuters cikkét a HVG.hu.

A biztonsági intézkedés eddig csak az egyes muszlim többségű országokból, illetve Törökországból Amerikába tartó járatokat érintette, de a washingtoni kormány kiterjesztené - számolt be a HVG.hu.

A márciusban bevezetett biztonsági intézkedés eddig csak egyes afrikai és ázsiai muszlim többségű országokat, illetve Törökországot érintette. A laptopokat azért nem lehet többé fölvinni a gépekre, mert azokban viszonylag könnyű robbanószerkezetet elrejteni.

A Reuters most hivatalos, de meg nem nevezett forrásokra hivatkozva írja, hogy egyes európai országokból érkező gépeknél is tiltanák a számítógépek használatát a fedélzeten. Az új szabályt hamarosan bejelenthetik Washingtonban. A kiterjesztett intézkedés érintené a United Airlines, a Delta Air Lines, valamint az American Airlines Group légitársaságokat. Egyelőre nem tudni, hogy mely országokra vezetnék be a korlátozást, de egy tisztségviselő Nagy-Britanniát említette.

A döntéshozók még vizsgálják azt a kérdést, hogyan lehet biztosítani, hogy a lítium akkumulátorok ne robbanjanak fel a poggyásztérben.

