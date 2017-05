Trump megint kifakadt: "ez egy szájhős"

Donald Trump amerikai elnök egy csütörtöki televíziós interjúban úgy fogalmazott, hogy "mindig is szándékában állt az FBI főnökének elbocsátása".

Trump elnök az NBC televíziónak adott interjújában erősítette meg a héten már kifejtett álláspontját.

"Tudtam, hogy el fogom bocsátani, bármit is javasoljanak nekem - fogalmazott Trump az NBC riporterének. "Ez egy fecsegő, egy szájhős" - minősítette az elnök James Comey volt FBI-igazgatót.

Az elnök elmondta: korábban valóban megkérdezte a Szövetségi Nyomozó Iroda igazgatójától, hogy az Oroszországgal kapcsolatos nyomozásnak ő is alanya-e, vagyis a vizsgálatok rá is kiterjednek-e. "Tudom, hogy engem nem vizsgálnak. Engem személyesen nem" - szögezte le Donald Trump. "De nem a kampányokról, vagy bármi másról beszélek" - tette hozzá. Az elnök kifejtette, hogy ezt a tényt James Comey három különböző alkalommal is megerősítette neki: egyszer egy vacsorán, kétszer pedig telefonbeszélgetéswk során, melyek közül az egyiket ő, a másikat pedig Comey kezdeményezte.

Az FBI-igazgatónak elküldött - és aztán a sajtónak is átadott - elbocsátó levelében Donald Trump megköszönte Comey-nak, hogy három alkalommal is informálta arról:

a vizsgálat személy szerint rá nem terjed ki.

Az NBC-interjúban Donald Trump hangsúlyozta: a döntést maga hozta meg, s nem kérte ki az igazságügyi minisztérium véleményét. Ugyanakkor szerdán Mike Pence alelnök azt állította a Capitoliumon újságíróknak adott interjújában, hogy Trump elnök a minisztériummal konzultálva, Rod Rosenstein miniszterhelyettes tanácsára hozta meg döntését.

Csütörtöki amerikai sajtóhírek, köztük a Politico című lap információi szerint Rosenstein a lemondását fontolgatja.

