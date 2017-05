Történelmi vereséget szenvedtek a német szociáldemokraták

A szociáldemokraták az utóbbi 50 évből 45-öt kormányon töltöttek el Észak-Rajna-Vesztfáliában, a következő ciklusban viszont a választás késő esti részeredményei alapján valószínűleg ellenzékben lesznek.

Az SPD a szavazatok 30,9 százalékát érte el, ami 8,2 százalékpontos gyengülés az előző, 2012-es választáson elért 39,1 százalékhoz képest, és a párt eddigi legrosszabb helyi eredménye.

Eddigi koalíciós társuk, a Zöldek is súlyos kudarcot vallottak, támogatottságuk csaknem megfeleződött, a 2012-es 11,3 százalékról 6,2 százalékra süllyedt, ami 5,1 százalékpontos csökkenés. A szociáldemokraták és a baloldali ökopárt koalíciója így elveszítette többségét a düsseldorfi Landtagban.

A szociáldemokrata fellegvárként számon tartott tartományban -

a pártelnök Martin Schulz szűkebb hazájában - fölényesen győzött a Kereszténydemokrata Unió (CDU),

az Angela Merkel kancellár vezette párt a szavazatok 33,4 százalékát gyűjtötte össze, ami 7,1 százalékpontos erősödés a 2012-es 26,3 százalékhoz képest.

A liberális Szabad Demokrata Párt (FDP) története legjobb eredményével, 12,4 százalékkal előlépett a tartományi gyűlés harmadik számú erejévé, támogatottságát 3,8 százalékponttal növelte az öt évvel ezelőtti 8,6 százalékhoz képest.

A CDU-tól jobbra álló, 2013-ban alapított Alternatíva Németországnak (AfD) a szavazatok 7,3 százalékával jutott be a Landtagba.

Az SPD-től balra álló Baloldal (Die Linke) megint nem érte el az 5 százalékos bejutási küszöböt, a részeredmények szerint várhatóan a szavazatok 4,9 százalékát szerzi meg.

A Kalózpárt egy ciklus után távozik a tartományi gyűlésből, támogatottsága 7,8 százalékról 0,9 százalékra zuhant.

A választási részvételi arány a 2012-es 59,6 százalékról 66 százalékra emelkedett.

A tartományban a 2005-2010-es ciklus után ismét kereszténydemokrata-liberális koalíció alakulhat. Az előzetes számítások szerint 181 tagú tartományi gyűlésben a CDU 66 mandátumhoz, az FDP 25 mandátumhoz juthat, így együtt éppen megszerezhetik a többséget. Christian Lindner, az FDP elnöke, észak-rajna-vesztfáliai listavezetője kemény tárgyalásokat ígért arra az esetre, ha a CDU-val valóban többséget szereznek. A választási matematikai többség "messze nem azt jelenti, hogy lesz is CDU-FDP kormány" - jelentette ki.

A németországi lakosság ötödét kitevő, csaknem 18 milliós tartományban tartott választás volt az utolsó erőpróba a szeptemberi szövetségi parlamenti (Bundestag-) választás előtt.

Az SPD veresége azt jelenti, hogy az elveszített Saar-vidéki és schleswig-holsteini Landtag-választás után sorban a harmadik kudarcot szenvedik el,

amióta az Európai Parlament volt elnöke, Martin Schulz az év elején átvette a párt vezetését és a szociáldemokraták kancellárjelöltje lett. A legtöbb elemző szerint a Bundestag-választás kampányába "0:3-as vereséggel" belevágó pártnak minimális esélye maradt a győzelemre.

A szociáldemokraták szerint a legfőbb tanulság az, hogy jobban meg kell magyarázni a választóknak, mit jelent programjuk központi eleme, a társadalmi igazságosság erősítése. A párt vezetőinek nyilatkozataiban az is előkerül, hogy Észak-Rajna-Vesztfáliában helyi, és nem országos ügyekről volt szó, ezért nem lehet messzemenő következtetéseket levonni a Bundestag-választásra tekintve.

Azonban az országos szintű közvélemény-kutatások is azt jelzik, hogy az SPD-től elfordulnak a szavazók, a CDU és a bajor testvérpárt, a Keresztényszociális Unió (CSU) szövetsége pedig erősödik. A hét végén megjelent adatok szerint az SPD 27 százalékon áll, 1 százalékponttal gyengülve az egy héttel korábbihoz képest, míg a CDU/CSU 1 százalékponttal 35 százalékra erősödött. A február-márciusi időszakban, amikor Martin Schulz átvette az SPD irányítását, az SPD még 32 százalékon is állt, megelőzve a CDU/CSU-t.

A CDU szerint a győzelem jelentősége túlmutat Észak-Rajna-Vesztfália határain. A kereszténydemokraták kulcsfontosságú győzelmet arattak, elfoglalták "az SPD szívkamráját" - húzta alá Peter Tauber, a CDU főtitkára.

A nap nagy nyertese a CDU mellett az FDP, a siker további lendületet adhat a liberális pártnak,

amely azért küzd, hogy újra bekerüljön a Bundestagba, ahonnan az előző, 2013-ban tartott választáson 64 év után kiesett.

A nyertesek közé tartozik az AfD is, amely sorban a 13. tartományi gyűlésbe jut be, újabb sikert aratva küzd azért, hogy szeptemberben a Bundestagban is képviseletet szerezzen.

Az egyik legtekintélyesebb politikai elemző intézet, a mannheimi Választási Kutatócsoport (Forschungsgruppe Wahlen) adatai szerint a választási eredmény mindenekelőtt a 2010 óta (az első két évben kisebbségben) kormányzó koalíció gyenge teljesítménye - az országos összevetésben rossznak számító közbiztonság és oktatási rendszer, a magas munkanélküliség, nagy közadósság és alacsony gazdasági növekedés - miatt kialakult elégedetlenséggel magyarázható.

Észak-Rajna-Vesztfáliában "klasszikus kormányváltó hangulat" alakult ki - áll az intézet gyorselemzésében. Mérésük szerint a helyi választók 73 százaléka úgy véli, hogy az észak-rajna-vesztfáliai eredmény nem jelzi előre a Bundestag-választás kimenetelét.

