Kizárt, hogy minden tagállam Magyarország ellen forduljon - vélik az elemzők

Az uniós szerződés hetedik cikke lényegében az Európai Unió jogállamisági eljárása, az uniós alapértékek súlyos sérelme nyomán indítható és a többlépcsős folyamat végén akár az érintett tagállam európai tanácsi szavazati jogának elvesztésével is járhat. Ehhez azonban az összes többi tagország egyhangú támogatására volna szükséges. Elemzők szerint azonban gyakorlatilag kizárt, hogy ez meglenne Magyarországgal szemben.

Az Európai Parlament szerdai tanácskozásán az ezt is tartalmazó javaslat kerül naprendre, amelyet az EP három baloldali- és a liberális frakciója közösen terjesztette be. Gyévai Zoltán, a Bruxinfo elemzője szerint ez akár néppárti támogatást is kaphat.

„Abszolut nem zárható ki, hiszen azt tudjuk, hogy

az Európai Néppárton belül is növekszik az elégedetlenség a magyar kormány politikájával és a Fidesszel szemben is,

ennek nagyon élesen hangot is adtak. Több néppárti EP-képviselő is hangoztatja, támogatna egy ilyen kezdeményezést.”

Az Európai Néppárt saját javaslattal készül az Európai Parlament mai ülésére, amelyben csupán egy lehetőségként szerepel a mechanizmus, arra az esetre, ha a magyar kormány nem tenné meg a megfelelő lépéseket az Európai Bizottság által megszabott határidőn belül a problémák orvoslására.

Gulyás Gergely, a Fidesz frakcióvezető-helyettese a minap elismerte a kormány politikájával szembeni nemzetközi nyomást.

„Bármilyen határozatokat fogad el az Európai Parlament, ahogyan az eddig elfogadottak nem változtattak Magyarország pozícióján, azt ezt követők sem fognak. Az a nemzetközi nyomás, amely Magyarországgal szemben egyre erősebb, részben Soros György aknamunkájára is visszavezethető, de a fő nézetkülönbség,

a migráció ügye az a legfontosabb hadszintér,

ahol az Európai Bizottság és Magyarország közötti nézetkülönbségek ilyen elítélő nyilatkozatokat eredményeznek.”

Ujhelyi István, az MSZP európai parlamenti képviselője emlékeztetett arra, hogy a javaslatok Gulyás Gergely állításával ellentétben nem csak a menekülthelyzet kezeléséről szólnak.

„Ráadásul nem a menekültkérdés miatt támadják az Orbán-kormányt,

az csak egy a felsorolt 15-16 kérdés közül. A felsőoktatási törvénytől a sajtószabadságig, a Brüsszel-ellenes kampánytól az uniós források elköltését jellemző rendszerszintű korrupcióig zajló események már a Fidesz pártcsaládjában is ellenlépéseket követelnek.”

Az atv.hu tudni véli, hogy Orbán Viktor miniszterelnök az elfogadásra kerülő javaslat támogatásától teszi függővé a CEU-t is érintő felsőoktatási, illetve a civiltörvény esetleges módosítását.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló hírekről, vagy elmondaná a véleményét, lájkolja az InfoRádió Facebook-oldalát!

Iratkozzon fel hírlevelünkre, hogy értesüljön a legjelentősebb hírekről. Melyik időpontban szeretné megkapni? 08:30

12:30

19:30 Feliratkozom