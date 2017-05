Trump tanácsadóját is cincálja az FBI

A The Washington Post című lap pénteki információi szerint állítólag Donald Trump amerikai elnök egyik jelenlegi, magas rangú tanácsadója is a Trump-kampány és Oroszország közti vélt kapcsolatokkal foglalkozó FBI-vizsgálat célkeresztjébe került.

A The Washington Post nem közölte a tanácsadó nevét, csak annyit rögzített:

az elnökhöz "közelálló" személyről van szó és jelenleg is a Fehér Házban dolgozik.

A lap szerint a Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) tanúként kívánja meghallgatni a tanácsadót.

Korábban már kiderült, hogy Trump első nemzetbiztonsági - és alig három héttel a kinevezése után lemondásra kényszerített - tanácsadója, Michael Flynn kapcsolatban állt és az elnök tudta nélkül többször is egyeztetett Oroszország Washingtonban akkreditált nagykövetével, valamint az RT orosz tévétársaságtól honoráriumot is kapott egy oroszországi rendezvényen való részvételéért. Az is kiderült, hogy Donald Trump választási kampányának első menedzsere, Paul Manafort korábban szintén orosz cégek és politikai tényezők tanácsadójaként dolgozott.

Donald Trump mindig cáfolta, hogy a választási kampányban valamiképpen összejátszott volna Oroszországgal demokrata párti vetélytársa, Hillary Clinton veresége érdekében. Szerdán, amikor az igazságügyi minisztérium kétpárti egyetértéssel Robert Mueller volt FBI-igazgató személyében különleges ügyészt nevezett ki az elnökválasztás állítólagos orosz befolyásolási kísérletének vizsgálatára, Donald Trump közleményben hangsúlyozta: a vizsgálat megerősíti majd, hogy nem volt "összejátszás" választási kampányának munkatársai és orosz tisztségviselők között.

A The Washingon Post információinak megjelenésével szinte egy időben a The New York Times is új leleplezést hozott nyilvánosságra.

A Times egy, állítólag a Fehér Házban készült jegyzőkönyv szövegét hozta nyilvánosságra. A szöveg tanúsága szerint Trump elnök a május 10-én, Szergej Lavrov orosz külügyminiszterrel folytatott megbeszélésein "ütődöttnek" nevezte az egy nappal korábban elbocsátott FBI-igazgatót, James Comey-t. "Éppen most mentettem fel az FBI igazgatóját. Bolond volt, teljesen ütődött" - mondta az állítólag a megbeszélésekről készült jegyzőkönyv szerint Trump az orosz diplomácia vezetőjének. A Times szerint még azt is hozzátette: "erős nyomás alatt voltam Oroszország miatt, most ezt megkönnyítettük".

A Fehér Ház szóvivője, Sean Spicer pénteken délután reagált mind a The Washington Post információira, mind a The New York Timesban megjelentekre. Spicer ismételten leszögezte: "mint ahogyan az elnök már többször elmondta, a teljes vizsgálat megerősíti majd, hogy nem volt összejátszás a kampány és külföldi személyek között". Majd hangsúlyozta, hogy James Comey elbocsátására azért került sor, mert Donald Trump szemében akadályt jelentett az amerikai-orosz kapcsolatok javításában. "Mivel átpolitizálta a nyomozást, James Comey fölöslegesen gyakorolt nyomást Oroszországgal folytatott tárgyalási képességünkre" - fogalmazott a Fehér Ház szóvivője.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló hírekről, vagy elmondaná a véleményét, lájkolja az InfoRádió Facebook-oldalát!