A közel-keleti béke fontosságáról beszélt Izraelbe érkezve Donald Trump amerikai elnök

Donald Trump amerikai elnökként tett első külföldi útja több szempontból is történelmi jelentőségű.

Délután az első hivatalban lévő amerikai államfőként ellátogatott Jeruzsálemben a Siratófalhoz, bár – amerikai kérésre – a program ezen részét magánlátogatásnak minősítették, így izraeli állami vezetők nem is kísérték el Trumpot. Nem mellesleg pedig a Tel Aviv-i repülőtéren landolt Air Force One Rijádban szállt fel – Szaúd-Arábia és Izrael között a mai napig nem létesítettek diplomáciai kapcsolatot, ezért sem járhatnak a két állam között repülőgépek. Erre üdvözlő beszédében külön ki is tért Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök a Ben Gurion repülőtéren mondott rövid beszédében.

„Soha sem érkezett még amerikai elnök első hivatalos külföldi körútján Izraelbe” - emelte ki Netanjahu, aki jó barátomként megszólítva üdvözölte az elnöki gépből kiszállt Trumpot. Az izraeli elnök, Reuven Rivlin üdvözlő beszédében az amerikai államfő útjának szimbolikus jelentőségére hívta fel a figyelmet.

„Donald Trump egyetlen úton az iszlám, a zsidóság és a keresztények legszentebb helyeit keresi fel. Három különböző vallás, de mindenki ugyan abban az istenben hisz” - emelte ki Reuven Rivlin izraeli államelnök, hozzátéve, a világnak, a Közel-Keletnek és Izraelnek erős Amerikára van szüksége. Donald Trump beszédében a közel-keleti béke fontosságát emelte ki.

"Ritka lehetőség áll előttünk a biztonság, a stabilitás és a béke megteremtésére a térség és népei számára... De ezt csak együttműködve érhetjük el. Nincs más lehetőség" – fogalmazott az amerikai államfő, jelezve egy olyan jövőt biztosíthatnunk gyerekeiknek, amelyben szabadságban és békében nőhetnek fel.

Donald Trump kedd délelőtt Betlehemben megbeszélést folytat Mahmud Abbasz palesztin elnökkel, majd kora délután 1,5 napos látogatása befejező programjaként beszédet mond az Izrael Múzeumban. Izraelből Olaszországba, illetve a Vatikánba utazik majd tovább, ahol fogadja Ferenc pápa.

