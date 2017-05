Donald Trump bármire hajlandó

A palesztin elnökkel közösen tartott sajtótájékoztatón Donald Trump amerikai elnök megdicsérte a palesztinokat az Izraellel folytatott biztonsági együttműködésért és terrorellenes lépéseikért, de azt is hozzátette, hogy "nem tud gyökeret ereszteni a béke ott, ahol elfogadják az erőszakot".

Donald Trump közölte, hogy bármit kész megtenni a palesztinok és az izraeliek közötti béke elérése érdekében, majd kitért arra is, hogy Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök és Mahmúd Abbász palesztin elnök is megígérte neki, hogy ők is mindent elkövetnek ebben az ügyben.

Az amerikai elnök kiemelte, hogy

Washington "készen áll a béke álmának megvalósítására" a zsidó, a muzulmán és a keresztény gyerekek számára.

Hozzátette, hogy szerinte az izraeli-palesztin béke kikövezheti az utat a nagyobb béke számára a térségben és a nagyvilágban.

Mahmúd Abbász hangsúlyozta elkötelezettségét a békés megoldás mellett, és kifejtette, hogy a kétállami megoldást támogatja, vagyis az önálló Palesztina létrejöttét az 1967-es vonalak mentén. Kijelentette, hogy a palesztinoknak nem a zsidó vallással, hanem a megszállással és a Ciszjordániában létrehozott izraeli telepekkel van problémájuk. Elmarasztalta az izraeli telepeseket, valamint Jeruzsálemet, mert nem ismeri el a palesztin államot.

A két elnök eleinte zárt ajtók mögött, négyszemközt tárgyalt, majd szakértők bevonásával egy nagyobb fórumon is megbeszéléseket folytattak, ahogy ez hétfőn Jeruzsálemben, az izraeli vezetéssel is történt.

A palesztinokkal tartott tárgyalásai után Donald Trump visszatért Jeruzsálembe, ahonnan Olaszországba utazik tovább, hogy Ferenc pápával találkozzon a Vatikánban.

