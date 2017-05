Mindent tagad a dél-koreai exelnök

Pakot összesen 18 vádpontban zsarolással, hivatali visszaéléssel és vesztegetéssel vádolják. A leváltott államfő bilincsben érkezett a bíróságra, és kék ruhát viselt, melyen az is látható volt, hogy a börtönben ő az 503-as számú fogva tartott. A volt elnök ügyvédje a bíróságon úgy nyilatkozott, hogy Pak nem bűnös, s minden vádpont "a képzelet szüleménye".

Az ország első elnöknőjét, Pak Csong Hi katonai diktátor lányát azért távolította el hivatalából a dél-koreai parlament, mert kiderült, hogy bizalmas barátnője, Csoj Szun Szil kormányzati és személyi döntésekbe is beleszólhatott, holott semmilyen hivatalos tisztsége nem volt. Emellett a kormányzat a gyanú szerint hatalmas pénzeket sajtolt ki dél-koreai nagyvállalatoktól, és a pénz végül olyan alapítványoknál landolt, amelyeket Csoj ellenőrzött.

Pak Gun Hje a dél-koreai rendszerváltás óta az első államfő, akit alkotmányos vádeljárás (impeachment) útján eltávolítottak posztjáról, amivel mentelmi joga is megszűnt, és a rendőrség őrizetbe is vette. Ha elítélik, akár életfogytiglani börtönbüntetést is kaphat.

Kedden Csoj Szun Szil is megjelent a bíróságon. Ő is tagadta az ellene felhozott vádakat. A bírónak kell majd eldöntenie, hogy Pak és Csoj ügyét együtt vagy külön tárgyalja a bíróság. A bíróság hajlik erre, mert így nem kellene kétszer meghallgatni sok esetben ugyanazokat a tanúkat, de Pak ügyvédei ellenzik a két eljárás összevonását, mert szerintük elfogultságot szülhet. Pak ügyében várhatóan október közepén születik majd ítélet.

