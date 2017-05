Nyolcéves kislány is a manchesteri merénylet halálos áldozata

Saffie Rose Roussos édesanyjával és a nővérével vett részt az Ariana Grande-koncerten a Manchester Arenában. Ők túlélték a merényletet, mindkettejük kórházban ápolják, de két külön intézménybe szállították őket a mentők.

"Saffie egyszerűen csodálatos kislány volt, a szó minden lehetséges értelmében" - mondta Chris Upton, annak az iskolának a vezető tanára, ahol a kislány tanult. Az iskola a tragédia okozta sokk miatt segítséget ajánlott a diákoknak és az alkalmazottaknak is.

Az első azonosított halálos áldozat Georgina Callander, egy 18 éves lány.

22 halálos áldozat

A manchesteri robbantás terrortámadás volt, és egy férfi követte el egy nála lévő pokolgéppel, ő maga is meghalt - jelentette be kedd reggel a brit rendőrség. A halálos áldozatok száma 22-re emelkedett a korábbi 19-ről, a halottak között gyerekek is vannak. A merénylőnek tettestársai is lehettek.

A második legsúlyosabb lehet

A hatóságok terrortámadásként kezelik az esetet. Ha így van, akkor az a második legnagyobb lehet Angliában a 2005-ös, londoni metróban történt négyes öngyilkos merénylet óta. Akkor 56-an vesztették életüket és 700-an sérültek meg.

Pontosan két hónappal ezelőtt, március 22-én történt Angliában terrortámadás: akkor egy 52 éves férfi hajtott a járókelők közé a Westminster hídon, megölve hat embert és megsebesítve 49-et. Ezután a merénylő halálra késelt egy rendőrnőt is, mielőtt végeztek vele.

