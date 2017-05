Kis-Benedek József: Feltűnésmentesen, de intenzíven kell védeni a nagy rendezvényeket

A manchesteri merénylet nem feltétlenül a brit titkosszolgálat kudarca - mondta az InfoRádió Aréna című műsorában Kis-Benedek József nemzetbiztonsági szakértő. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem tanára arról is beszélt, a nagyobb magyarországi rendezvények szervezőinek szinte feltűnésmentesen, ám igen intenzíven kell a látogatók nyugalmát biztosítaniuk.

Egy titkosszolgálat eredményességét csak komplexen lehet vizsgálni – vélekedett Kis-Benedek József nemzetbiztonsági szakértő arról, hogy a brit szolgálatok kudarcaként értelmezhető-e a manchesteri merénylet.

„Miért lenne kudarc? Nyilván

tökéletes biztonság nincs.

Egy titkosszolgálati értékelésbe az is beletartozik, hogy hány merényletet hiúsítottak meg, hány embert tartóztattak le, és még egy nagyon lényeges mutató, hogy a letartóztatások alapján a bíróság milyen ítéletet hozott.”

Ez utóbbi szerint pedig a brit titkosszolgálatnak 70 százalékos az eredményessége – tette hozzá Kis-Benedek József.

„A brit titkosszolgálatoknál, meg a többinél sem mondhatjuk azt, hogy most siker vagy sikertelenség, ez olyan mint a macska-egér játék.

Nem lehet minden bűncselekményt megakadályozni,

akkor nem lenne rendőrség, ha ezt meg lehetne szüntetni. Az más kérdés, hogy a lakosság egy terrormerényletre teljesen másképp reagál, mint a szolgálatok.”

Kis-Benedek József kitért arra is, hogy bár az Iszlám Állam nevű terrorszervezet magára vállalta a merényletet, előfordulhat, hogy csupán politikai alapon és nem is volt közük a kiterveléséhez.

A júliusban kezdődő budapesti vizes világbajnokság rendezőinek is sokkal komolyabban kell foglalkozniuk a látogatók biztonságával a jelenlegi terror-fenyegetettségi helyzetben – vélekedett a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tanára az InfoRádió Aréna című műsorában.

„Ezt úgy kell megvalósítani, hogy biztosítva legyen a szórakozási lehetőség, mert senki nem azért jön ide, hogy órákig sorban álljon, tehát elvárható az, hogy azok a szervezetek, akiknek a biztonságot garantálni kell, szinte

feltűnésmentesen, de igen intenzíven dolgozzanak.”

Ebbe Kis-Benedek József szerint beletartozik, hogy a rendezvények helyszínét már előre átnézik és mindenkit ellenőriznek, aki belép, ám ma már a kapukon kívül is biztosítani kell a rendezvényeket.

„Gondolva arra, ami most Manchesterben történt, hogy az esemény végén hajtják végre a robbantást. Vagy a repülőtereken. Már nem az a divat, hogy fölvisznek valamit a repülőgépre, mert az majdnem lehetetlen, vagy az indulási csarnokban robbantanak, hanem bemennek az érkezési csarnokba, ahol a hozzátartozók várják az érkezőket. Ott korábban nem ellenőriztek, hát most kénytelenek ott is lesznek.”

Kis-Benedek József hozzátette: mindehhez a biztonságért felelő szervezeteknek összehangolt munkát kell végezniük, illetve a rendőrségnek és a szolgálatoknak is együtt kell működniük külföldi társ-szervezeteikkel.

