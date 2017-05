Trump aggódik

A BBC csütörtöki értesülése szerint az információcsere leállításáról szóló rendőrségi döntés közvetlen előzménye az volt, hogy a The New York Times című amerikai napilaphoz eljutottak az öngyilkos merénylő által használt pokolgép egyes alkotóelemeiről készített rendőrségi fotók, amelyeket a brit szolgálatok megosztottak az amerikai biztonsági szervekkel, és a lap közölte is e képeket.

Az amerikai napilap közleményben foglalt állást, miszerint

a közzétett képek nem sértőek és nem tiszteletlenek az áldozatokkal szemben,

továbbá összhangban vannak a fegyverekről és szörnyű bűncselekményekről adott tudósítások általános irányelveivel. Úgy, ahogy azt a The New York Times és más sajtóorgánumok is tették a világszerte elkövetett terrorcselekményekkel összefüggésben, "Bostontól Párizson át Bagdadig és számos más helyen is".

A lap hozzátette: küldetésének tekinti, hogy tudósítson hírekről és informálja olvasóit. "Szigorú irányelveink vannak arra, hogy milyen módon és hogyan tudósítsunk kényes hírekről. A hétfői szörnyű támadásról felelősségteljes és átfogó volt tudósításunk" - olvasható a közleményben.

Az újság szerint a terrorizmusról szóló hírekről a lap átfogóan tudósít, nem csak az áldozatokról, hanem arról is, hogy hogyan működnek a terrorista csoportok, mik a finanszírozási forrásaik, és hogyan toborozzák tagjaikat. "A merényletek jelentős kihatással vannak az életünkre, a kormányzatokra, és az emberek, közösségek és államok kölcsönhatására. Időnként a hírek tudósítása személyes kockázatot jelent riportereinknek. Azért cselekszünk így, mert ez áll küldetésünk középpontjában" - írraírta a lap. a Times.

"A kormányügynökségektől származó állítólagos kiszivárogtatások rendkívül aggasztóak" - közölte Trump.

Hozzátette, hivatalos vizsgálatot fog kezdeményezni az ügyben, az ilyen típusú információk kiszivárogtatása ugyanis komoly biztonsági fenyegetést jelent.

Kiemelte, az Egyesült Államoknak minden szövetségese közül Nagy-Britanniával a legszorosabb a kapcsolata.

Theresa May brit miniszterelnök korábban tudatta, a NATO-tagországok állam- és kormányfőinek csütörtöki brüsszeli csúcstalálkozóján világossá fogja tenni Trump számára, hogy

a biztonsági társszervek közötti értesüléseket "titokban kell tartani".

Az Egyesült Államok, Kanada, Ausztrália és Új-Zéland mellett Nagy-Britannia is részese az angolszász országok közötti, Five Eyes (Öt Szem) néven ismertté vált hírszerzési szövetségnek, amelynek keretében a felek titkosszolgálati információkat osztanak meg egymással.

