Emmanuel Macront és Justin Trudeaut megtapsolták a turisták - képgaléria

Gyalog sétáltak végig helyiek és turisták között a világ hét iparilag legfejlettebb országainak (G7) vezetői a szicíliai Taormina utcáin pénteken, ahol csúcstalálkozójuk biztonsági és aktuális külpolitikai kérdések megvitatásával kezdődött, és már a helyszínre tartanak a G7-ellenes tüntetés résztvevői is. A csúcs zárónyilatkozatának tervezete a migrációra és a határvédelemre is kitér - jelentette az olasz sajtó.

A csúcstalálkozó ünnepélyes megnyitója Taormina ókori görög színházában volt, ahol a csoportkép után az olasz légvédelem vadászgépei húztak zöld, fehér, piros füstcsíkot az égre a csoport állam- és kormányfőinek tiszteletére.

A házigazda Paolo Gentiloni olasz kormányfő, Angela Merkel német kancellár, Theresa May brit kormányfő, Emmanuel Macron francia elnök, Justin Trudeau kanadai miniszterelnök, Shinzo Abe japán kormányfő gyalog tette meg az utat a G7-csúcstalalálkozónak helyet adó San Domenico szállodáig. Egyedül Donald Trump amerikai elnök ült be egy nyitott golf-kocsiba.

Végigsétáltak Taormina utcáin a kisváros lakosai és a turisták között. Nagy taps mindenekelőtt Emmanuel Macront és Justin Trudeaut kísérte. A politikusok feleségei ezzel egy időben a közeli Catania városában tettek látogatást, ahol együtt ebédeltek.

12 Galéria: A világ hét iparilag legfejlettebb országainak (G7) vezetői a szicíliai Taormina utcáin Fotó: Andrew Medichini / MTI

A G7-találkozó megnyitásakor Paolo Gentiloni azt mondta, Szicília szigete jelképes helyszín, mivel "híd a Földközi-tenger két partja között". Az olasz miniszterelnök hozzátette, reméli a csúcs gyönyörű helyszíne ösztönzi a résztvevőket arra, hogy szebbé tegyék a világot.

A csúcs biztonsági és aktuális nemzetközi politikai kérdések megvitatásával kezdődött. Sajtóértesülések szerint az ülésen Theresa May felhívást tesz a nagy internetes közösségi oldalak működtetőihez a korábbinál konkrétabb és hatásosabb közreműködést sürgetve a terrorizmus elleni küzdelemben.

A politikusokat kísérő delegációk lázasan dolgoznak a szombatra készülő záródokumentumon, amelyben a biztonság, a terrorizmus elleni fellépés, a környezetvédelem és számos más téma mellett a határok védelme, valamint a migráció is szerepel. Az Ansa olasz hírügynökség úgy tudja, a zárónyilatkozat tervezete kimondja, hogy a "migráció kezelése és ellenőrzése hosszú távú válságmegoldást követel, menekültek és gazdasági bevándorlók közötti különbségtétellel". A nyilatkozat a migrációt kiváltó okok megoldását szorgalmazza a kiinduló országok segítésével.

A dokumentum vázlata leszögezi:"a menekültek emberi jogainak tiszteletben tartásával megerősítjük az államok szuverén jogát is saját határaik ellenőrzésében, a migráció korlátainak világos meghatározásával, nemzeti biztonságuk és gazdasági jólétük érdekében".

A G7-csúcson most először résztvevő Emmanuel Macron új francia elnök és Justin Trudeau kanadai kormányfő kétoldalú megbeszélést tartott. A két fiatal politikus hangsúlyozta, hogy koruknál fogva saját generációjuk kihívásaival kívánnak szembenézni. A francia elnök Theresa May brit kormányfővel is egyeztetett, elsősorban a terrorizmus elleni együttműködésről.

A csúcstalálkozón a jelentősebb nemzetközi nem kormányzati szervezetek (NGO) is részt vesznek. A természetvédelmi világalap (WWF) "erős jelzést" sürgetett a G7-től az éghajlatváltozást érintő döntésekben. Természetvédők és más tüntetők százai indultak el a szicíliai csúcs helyszínére, többek között komphajókkal a szombatra meghirdetett tüntetésre, a Taormina tengerpartján található Giardini Naxosba, ahol az üzlettulajdonosok szombaton ki sem nyitnak. A G7-ek környezetvédelmi minisztereinek találkozója egyébként Bolognában lesz június 10. és 12. között.

A G7-nek este a taorminai színházban a Scala milánói operaház zenekara ad koncertet, majd Sergio Mattarella olasz államfő várja őket díszvacsorára. Szombaton Paolo Gentiloni és kollégái sajtókonferenciájával zárul a találkozó.

