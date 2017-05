Obama: "nem bújhatunk fal mögé"

A menekültválságról és annak kezeléséről, megelőzéséről is beszélt Barack Obama volt amerikai elnök Berlinben.

Barack Obama korábbi demokrata amerikai elnök hivatali ideje januári lejárta óta most először vett részt nyilvános európai rendezvényen, Berlinben a reformáció kezdetének 500. évfordulója alkalmából megrendezett 36. Német Evangélikus Egyházi Napok egy pódiumbeszélgetésén osztotta meg gondolatait. A német kancellárral közösen több tízezer ember előtt beszéltek. Obama sok más mellett azt mondta, nagyon büszke elnöki tevékenységére, ami egy "emberi történet", és így munkája nem volt hibátlan. Jelezte, a legbüszkébb az egészségügyi reformra, amelynek köszönhetően 20 millióval növelték az ellátásra jogosultak számát. A két vezetőt kérdezték a menekültválságról is.

„Isten szemében a határ túloldalán álló gyermek nem érdemel kevesebb szeretetet vagy együttérzést, mint az én gyermekem. Nem tehetünk különbséget köztük értékesség, vagy az emberi méltóság terén. Jár nekik is a szeretet, a fedél a fejük fölé, az oktatás és más lehetőségek ”

- mondta az egykori amerikai elnök, hozzátette, hogy állami vezetőként azonban kötik a törvények, emberséget és szolidaritást kell mutatnia a szükséget szenvedők felé, de felelősséggel tartozik saját országa polgárai iránt, akiket szolgál.

„Ebben a mostani új világban nem szigetelhetjük el magunkat, nem bújhatunk fal mögé”

- mondta Barack Obama, jelezve, több lehetőséget kell biztosítani a nálunk rosszabb körülmények között élő embereknek a saját hazájukban. Azt mondta, mindenkinek meg kell értenie, hogy amikor Amerika vagy Németország konfliktuszónákban költ el hatalmas pénzeket, azt nem csak jótékonykodásból, kedvességből teszi, hanem azért is, hogy ott élő emberek a hazájukban tudjanak boldogulni.

Angela Merkel arról beszélt, számára a kereszténység elsősorban annak belátását jelenti, hogy minden ember egyformán Isten teremtménye, senki sem hibátlan, és a szabadság határát a másik ember szabadsága jelenti. Azt mondta, a menekültválság németországi kezelése is azt mutatja, hogy szolidaritással és áldozatvállalással nagyszerű eredményeket lehet elérni. Az elutasított menedékkérők távozásával kapcsolatos kérdésére elmondta, nagy "dilemmát" jelent a keresztényi együttérzés és a politika valósága közötti feszültség. A dilemma feloldását az jelenti, ha Németország kizárólag azoknak nyújt védelmet, akiknek szükségük is van erre. Ilyen emberből is "van sajnos több, mint elég" - jegyezte meg a kancellár a berlini pódiumbeszélgetésen.

