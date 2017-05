Migráció melletti és elleni tüntetést is tartottak Olaszországban

A milánói migrációellenes demonstráción alig százötvenen vonultak fel a város "pusztulása és a nem igazi menekültek inváziója" ellen tiltakozva. A jobboldali egyesületek szervezte tüntetés résztvevői többek között azt skandálták, hogy "Olaszország legyen az olaszoké, Európa pedig az európaiaké".

A felvonulás arra a migránsok befogadásáért tartott május 20-i menetre is kívánt válaszolni, amelyen százezres tömeg vonult fel.

A Bologna városában rendezett megmozdulás a "No one is illegal" (Senki sem illegális) jelmondatot kapta. A két-három ezerre becsült felvonuló egyperces csenddel emlékezett meg a tengeren, a sivatagban és a líbiai börtönökben meghalt migránsokról.

Az Orvosok határok nélkül (Msf) segélyszervezet bejelentette, hogy szombaton 12 hajóról 1445 személyt mentett ki a tengeren a Líbia és Olaszország közötti útvonalon. Az Msf felháborodással közölte, hogy a G7-csúcstalálkozó miatt lezárt szicíliai kikötőkben nem fogadták a migránsokat, akiket ezért egészen Nápolyig kellett szállítani.

A nem kormányzati szervezet internetes videón mutatta be, hogyan szállítja egy hatszáz férőhelyes hajón az ennél kétszer több embert egészen Nápolyig, ahol időközben felkészültek a nagy létszámú csoport fogadására. A G7-csúcs napjaiban Szicília helyett a dél-olaszországi Campania és Calabria fogadta be az érkezőket. Puglia tartományba is kétezren érkeztek szombaton.

Ezzel 52 ezer fölé emelkedett az év eleje óta Olaszországba érkezett migránsok száma.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló hírekről, vagy elmondaná a véleményét, lájkolja az InfoRádió Facebook-oldalát!