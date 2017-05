Trumpnak fogalma sem volt, mit jelent az elnökség - szakértők az Arénában

Donald Trump amerikai elnöknek korábban fogalma sem volt bizonyos feladatairól - fejtette ki Tálas Péter, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Stratégiai Védelmi Kutató Központjának igazgatója az InfoRádió Aréna című műsorában.

"Trump most ismerkedik a világgal. (...)

Egy olyan emberről van szó, aki úgy lett elnök, hogy fogalma nem volt arról, mit jelent az elnökség,

arról különösen nem, hogy mit jelent az elnök külpolitikai és biztonságpolitikai feladata" - mutatott rá Tálas Péter.

Wágner Péter, a Külügyi és Külgazdasági Intézet kutatója a különféle ellentmondásokra hívta fel a figyelmet.

"Nagyon jó miniszterek és szakértők vannak a kormányban, ugyanakkor az amerikai sajtó azt is leírja: nem volt még olyan amerikai elnök, akinek a hadügyminisztere több esetben is nyíltan ellentmondott volna. Vagy egy másik példa: az amerikai külügyminiszter, a védelmi miniszter, a nemzetbiztonsági tanács, az alelnök hónapok óta nyugtatja az európaiakat, hogy Trump nem akarja az oroszoknak odadobni Európát. Az uniós tagországok vezetői ezt Trumtól magától is szerették volna hallani, ám Trump nem ezzel jött a NATO mini-csúcsra és csak a költségvetés megemeléséről beszélt. Ezért konfliktusos is volt a találkozó" - fejtette ki a szakértő.

Wágner Péter megjegyezte, hogy

Trump mindemellett ismét odaszúrt a németeknek,

akik máshogy számolnak, és nem hajlandóak 1,2-ről 2 százalékra emelni a GDP-hez viszonyított védelmi kiadásaikat.

