Bajba kerülhet Magyarország? Itt a német terv az unió reformjára

A német kormány szerint meg kellene fontolni, hogy a kohéziós alapok megőrzését 2020 után a jogállamiság alapelveinek betartásához kössék - áll abban a dokumentumban, amely a Bruxinfó birtokába került.

"Ez egyelőre csak egy tagállam álláspontja, és a németek köröztetni fogják a tagállamok között, de ezzel együtt úgy tűnik, ők kormányzati álláspontként képviselik. Fontos tudni még, hogy a németek a javaslatnak a mérlegelését és nem az elfogadását javasolják. Ugyanakkor mégis látni kell: nem akármelyik ország javaslatáról van szó, hanem annak a Németországnak az indítványáról, amelyik az uniós költségvetés fő befizetője és az unió politikailag legbefolyásosabb országa" - kezdte az értesülés elemzését Gyévai Zoltán, a Bruxinfó főszerkesztője, hozzátéve: eltúlozni és elbagatellizálni sem szabad, hogy most először vetették papírra ezt az elképzelést.

Az uniós, kohéziós pénzek felhasználását már most is bizonyos feltételekhez kötik, ezek alapvetően költségvetési, gazdasági folyamatokkal függnek össze. Éppen ezért jelentős Gyévai Zoltán szerint, hogy

ez az első "írásos bizonyítéka" annak, hogy a németek szintet ugranának, és már politikai feltételeket is támasztanának.

Mindez persze nem mentes mindazoktól a vitáktól és eseményektől, amelyek az elmúlt időszakban az EU-ban történtek.

Több pénzzel járuljunk hozzá

A németek ezen kívül szeretnék megemelni a támogatásoknál a társfinanszírozás mértékét - mondta a Bruxinfó főszerkesztője. "Ha túl sok pénzt kap egy ország a büdzséből, és nem kell nemzeti önrészt hozzátennie, akkor ez elkényelmesíti. Másrészt viszont ha nincs elegendő önrésze, amit betehet a rendszerbe, akkor fennáll a veszélye, hogy pénzek bennragadnak - magyar szempontból ez utóbbi a német javaslat negatív része".

De vannak más elemei is a területnek. "Leírva nincs, de tudomásunk van róla, hogy egyesek azt szeretnék, hogy akár 50 százalékra is levigyék a nemzeti önrészt. Ez azért fontos, mert a németek most azt mondják, hogy ők a gazdasági válság előtti szintre szeretnék levinni az önrész mértékét. Ez változó lehet, de általában 70-80 százalék volt akkor is. Nem lenne tehát olyan drámai mértéke a német javaslatnak ahhoz képest, amelyik akár 50 százalékos önrészt is el tud képzelni".

