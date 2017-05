Össztűz zúdul Trump vejére

A Fehér Ház szóvivője szerint Donald Trump és Angela Merkel viszonya "hihetetlenül korrekt". A szóvivő leszögezte azt is, hogy Jared Kushner főtanácsadó változatlanul élvezi Trump bizalmát. Kushner - aki egyúttal az elnök veje - szombat óta össztűz alatt áll.

Sean Spicer a szokásos napi sajtókonferenciáján, kedden kiemelte az amerikai elnök és a német kancellár jó viszonyát. Szavai szerint "nagyon jól kijönnek egymással". Majd hozzátette: az elnök "nagyon tiszteli" a kancellárt.

A szóvivő állásfoglalása pár órával azt követően hangzott el, hogy Trump elnök Twitter-bejegyzésben panaszkodott amiatt, hogy az amerikai-német kereskedelem "masszívan deficites" és Berlin "a szükségesnél jóval kevesebbet költ a NATO-ra és katonai kiadásokra".

A sajtókonferencián szóba kerültek a várható - és az amerikai média jó részét hetek óta foglalkoztató - esetleges személyi változások a Fehér Házban. Bár kedden reggel került nyilvánosságra, hogy Michael Dubke kommunikációs igazgató benyújtotta lemondását, Sean Spicer az értekezleten hangsúlyozta: Trump elnök "nagyon elégedett" a Fehér Ház munkatársi gárdájának tevékenységével.

A szóvivő leszögezte azt is, hogy Jared Kushner főtanácsadó változatlanul élvezi Trump elnök bizalmát. Kushner - aki egyúttal Trump veje is - szombat óta össztűz alatt áll. A The Washington Post című lap ugyanis, meg nem nevezett forrásokra hivatkozva, azt állította róla, hogy titkos kommunikációs csatorna kiépítését javasolta a washingtoni orosz nagykövetnek.

A szóvivő bejelentette: Donald Trump megbeszélést folytatott Scott Pruittal, az országos környezetvédelmi hivatal (EPA) vezetőjével és várhatóan kedden egyeztet a Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) igazgatói posztjára esélyes két jelölttel.

Spicer ugyan a Trump és Pruitt közti megbeszélésekről nem közölt részleteket, de elemzők biztosra veszik, hogy a két politikus a párizsi klímaegyezménnyel kapcsolatos várható döntést vitatta meg.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló hírekről, vagy elmondaná a véleményét, lájkolja az InfoRádió Facebook-oldalát!