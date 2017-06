Pittsburgh polgármestere inkább az egyezményt tartja tiszteletben

A kilépést bejelentő beszédében Donald Trump a pennsylvaniai Pittsburgh városát hozta fel példaként, hogy igazolja az "Amerika mindenekelőtt" jegyében megfogalmazott álláspontját. Bill Peduto, a város demokrata párti polgármestere erre reagálva közölte: inkább Párizs, mint Washington felé fordul, vagyis inkább ért egyet a párizsi klímaegyezménnyel, mint a washingtoni döntéssel. "Az Egyesült Államok Szíriához, Nicaraguához és Oroszországhoz csatlakozik döntésével, miszerint nem vesz részt a párizsi megállapodásban. Most a városokon a sor, hogy kezükbe vegyék a zöld gazdaság sorsát" - szögezte le a polgármester.

A beszédben Trump elnök így fogalmazott: "engem azért választottak meg, hogy Pittsburgh és ne Párizs lakóit képviseljem". Majd hozzátette: "itt az ideje, hogy az ország legjobb helyeinek számító ohiói Youngstown városát, a michigani Detroitot és a pennsylvaniai Pittsburghöt helyezzük a franciaországi Párizs elé".

Peduto polgármester erre válaszként hangsúlyozta: "Pittsburgh polgármestereként biztosíthatom, hogy gazdaságunk és jövőnk érdekében mi a párizsi megállapodás előírásait követjük majd".

Trump elnök beszéde után több tucat amerikai város és szövetségi állam azonnal ellenvéleményét hangoztatta, és szervezkedni kezdett a klímaegyezményt tiszteletben tartók tábora is.

Pittsburgh polgármestere mellett a massachusettsi Boston, New York és a louisianai New Orleans polgármesterei tettek hitet a párizsi egyezmény mellett. Mindhárom nagyváros polgármestere demokrata párti politikus. A Polgármesterek a Klímavédelemért nevű laza szervezet - amely az Egyesült Államok 61 polgármesterét fogja össze - csütörtökön este nyilatkozatot adott ki, amelyben leszögezte: tiszteletben tartják és végrehajtják a párizsi megállapodásban foglalt vállalásaikat. New York, Washington és Kalifornia államok kormányzói - szintén demokrata párti politikusok - ugyancsak összefogtak, és az Egyesült Államok Klímavédelmi Szövetsége néven laza szervezetet hoztak létre. "Mivel az elnök engedély nélkül távol maradt e rendkívül fontos emberi törekvéstől, ezért Kaliforniának és más szövetségi államoknak kell előlépniük" - fogalmazott közleményében Jerry Brown kaliforniai kormányzó. Andrew Cuomo, New York állam kormányzója pedig azt ígérte, hogy a három szövetségi állam közösen megvalósítja majd a párizsi egyezményben foglaltakat.

