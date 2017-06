Trump hamisan idézett egy tanulmányt

"Még ha minden részes ország maradéktalanul végrehajtja a párizsi klímaegyezményt, abban az esetben is csak mintegy kéttized Celsius-foknyit - ami nem sok, gondoljunk bele - tudnánk enyhíteni a 2100-ra várható globális felmelegedést. Nagyon csekély" - mondta Trump az egyezményből való amerikai kilépés csütörtöki bejelentésekor.

A MIT még csütörtökön kiadott közleménye szerint - amelyet szombaton idézett a világsajtó - az elnök az egyetemnek egy olyan kutatásából idézett (Joint Program on the Science and Policy of Global Change), amelyben szó van a globális klímavédelmi megállapodások hatásáról, és eszerint a párizsi megállapodás további kéttized fokkal enyhíti a korábbi koppenhágai megállapodásban célul kitűzött hőmérséklet-csökkenést, azaz, egy teljes Celsius-fokos enyhítés érhető el 2100-ra ahhoz képest, mintha nem volna semmilyen klímavédelmi megállapodása az országoknak.

Az egyetem hozzátette, hogy a világnak az eddigi erőfeszítéseknél is sokkal többet kellene tennie, ha el akarja érni elméleti célját, miszerint két vagy még több Celsius-fokkal enyhüljön a felmelegedés.

A MIT a tanulmányban azzal az óvatos feltételezéssel számolt, hogy a világ országai csak azokat az intézkedéseket hajtják végre, amelyeket vállaltak 2030-ig a párizsi klímaegyezményben, és a felmelegedést enyhítő további vállalást nem tesznek azután. Ha lesznek további vállalások, akkor azok csak javíthatnak a helyzeten.

"A MIT illetékes kutatói hisznek abban, hogy a párizsi klímaegyezmény csaknem 200 ország példátlan és létfontosságú erőfeszítése a globális felmelegedés közvetlen veszélyének elhárítására" - olvasható a közleményben.

Négy amerikai szövetségi állam - mind az északkeleti Új-Anglia régióból - csatlakozik az előző nap New York, Washington és Kalifornia által alapított klímavédelmi szövetséghez - jelentették be péntek este.

A három alapító állam kormányzója mind demokrata párti politikus, de a négy új közül kettő - Massachusetts és Vermont - élén republikánus párti kormányzó áll. Az Egyesült Államok Klímavédelmi Szövetsége része annak a szervezkedésnek, amelynek célja a párizsi klímaegyezmény tiszteletben tartása Donald Trump lépése ellenében.

Charlie Baker massachusettsi kormányzó nem támogatta Trumpot tavalyi elnökválasztási kampányában, és nem is szavazott rá.

Új-Anglia régióból még a demokrata kormányzók vezette Connecticut és Rhode Island csatlakozott a klímavédelmi szövetséghez.

