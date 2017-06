Kis híján magyar áldozatai is lettek a londoni terrortámadásnak

Nem sokon múlott, hogy magyarok is áldozattá váljanak a szombati londoni terrortámadásban - kint élő magyar szemtanúk beszéltek véres bárdokról, megkéselt emberekről.

A Borsnak egy Antal nevű férfi, aki több éve Londonban él, elmondta: egy olyan étteremben dolgozik, amely nyitva volt a támadás idején. Az egyik közeli étteremben dolgozó pincérlány barátnője hívta fel, hogy késes emberek vannak az utcán, azonnal csukják be az ajtókat.

"Épp hogy bezavartunk mindenkit az utcáról és becsuktuk az ajtót, amikor a három férfi már ott is termett.

Nem volt rajtuk maszk. Nagy kések voltak, 20-30 centis pengével.

Amikor megláttak valakit az utcán, egyből elkezdtek felé menni, hogy elkapják. Az éttermek igyekeztek az arra járóknak menedéket nyújtani" - mesélte a férfi.

A merénylők végül továbbmentek, és kisvártatva a kommandósok kopogtak be az étterembe, hogy ha mindenki jól van, akkor kiürítik a helyet és biztonságos utcákba terelik az embereket. Antal elmondta, menekülés közben látott egy lányt, akit a nyakán szúrtak meg, a mentősök próbálták újraéleszteni.

Az áldozatok iránti tiszteletét rója le egy nő és gyermeke a londoni London Bridge környékén 2017. június 4-én miután az éjjel három merénylő egy furgonnal gyalogosok közé hajtott a hídon majd a közeli piac a Borough Market környékén késsel támadt a járókelőkre. Hét ember életét vesztette negyvennyolc megsebesült.

Egy másik magyar szemtanú olyan helyen dolgozik, ahová bementek a támadók, ott egy vendéget meg is késeltek. Az RTL Klubnak Kovács Judit elmondta: látták, hogy jön három ember, véres késekkel és bárdokkal felfegyverezve. Ők bezárkóztak egy hátsó helyiségbe, a három férfi próbált oda is bejutni. Végül kiszabadultak, őket is a rendőrök terelték biztonságos helyre.

