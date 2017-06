Pánik van Katarban - az emberek raktározni kezdtek

A tartós élelmiszerek felvásárlásába kezdtek a katariak, miután nyolc ország felfüggesztette diplomáciai, kereskedelmi kapcsolatait és többen légügyi megállapodásaikat is az öböl-menti monarchiával.

Üres hűtőpultok, lecsupaszított bolti polcok, sok tízméteres sorok a pénztárnál – a beszámolók szerint

a 2,2 millió lakosú Katarban sokan pánikszerűen elkezdték felvásárolni a tartós élelmiszereket.

Az ok, hogy hétfő reggel óta nyolc ország, Szaúd-Arábia, az Egyesült Arab Emírségek, Bahrein, Egyiptom, Líbia, Jemen, Mauritius és a Maldív-szigetek jelentette be, hogy megszakítja diplomáciai kapcsolatait Katarral. Sőt, a szárazföld felől csak Szaúd-Arábiából elérhető monarchiába vezető határokat lezárták, így az állam eddigi élelmiszerellátása is teljes mértékben megszűnt.

Zavarok keletkeztek a légi közlekedésben a térségében kedden,

miután a nagy arab légitársaságok leállították a Katarból induló, illetve oda érkező járatokat, az utasok elégedetlenkedésével mit sem törődve.

Szaúd-Arábia légiközlekedési hatósága érvénytelenítette a Qatar Airways működési engedélyét, és úgy döntött, hogy 48 órán belül bezárja a katari légitársaság irodáit, ami azt jelenti, hogy a Qatar Airways szaúdi kirendeltségein dolgozó külföldiek elveszítik munkavállalási és tartózkodási engedélyüket is. Bahrein ugyancsak úgy döntött, hogy visszavonja a Qatar Airways repülési engedélyét.

A Qatar Airways már előzőleg azonnali hatállyal felfüggesztette a szaúdi királyságba, az Egyesült Arab Emírségekbe, a Bahreinbe és Egyiptomba irányuló járatait.

A Fülöp-szigetek - amelynek több mint 200 ezer polgára dolgozik az szunnita arab országban - ideiglenesen nem enged több munkavállalót Katarba, az ország jelentős alumínium-kivitelét pedig az Egyesült Arab Emirátusok blokkolja – írta a katari Al Jazeera televízió honlapján, jelezve, a diplomáciai viszály komoly gazdasági, kereskedelmi és élelmiszer-ellátási problémákat okoz.

„Őszintén, nem tudjuk, hogy mik a valódi okai a mostani krízisnek,

meglepve tapasztaltuk a helyzet eszkalálódását. Ha tudtunkon kívül van valami oka, azt meg kellene beszélni az Öböl Menti Együttműködési Tanács hetek múlva esedékes ülésén” - mondta Mohammed bin Abdulrahman Al Thani katari külügyminiszter az Al Jazeerának.

Szaúd-Arábia és szövetségesei azután függesztették fel a kapcsolatokat Katarral, hogy a monarchia állami hírügynökségének oldalán megjelent egy interjú al-Thani katari emírrel, amelyben kritizálta az Egyesült Államokat, támogatásáról biztosította a Hamaszt és a Muzulmán Testvériséget, és segítséget ígért a síita Iránnak.

A cikkben azt írták, Katar visszahívja diplomatáit Egyiptomból és több Öböl menti államból.

Rijád szerint Katar terroristákat támogat, illetve beavatkozik a belügyeikbe,

Katar szerint viszont meghekkelték a hírügynökség oldalát, és hazugságkampány indult az ország ellen. A feszültséget igyekszik oldani a kuvaiti emír és a török elnök is. A konfliktus egyik forrása, Irán pedig jelezte: 12 órán belül kész megkezdeni tengeri úton az élelmiszer-szállítást Katarba.

