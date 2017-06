Fellázadtak az amerikai államok Trump "hibás döntése" ellen

Egyre több amerikai tagállam jelenti be, az elnök döntése ellenére tartani kívánja magát a párizsi klímaegyezményben foglalt vállalásokhoz.

Több tagállam fellázadt az Egyesült Államok vezetése, pontosabban Donald Trump döntése ellen, és úgy határozott: a washingtoni elhatározással szemben nem hátrál ki a Párizsi klímaegyezményből, sőt, új szövetséget alkot. Jerry Brown, Kalifornia demokrata kormányzója klímavédelmi megállapodást írt alá Kínával, hogy a jövőben közösen dolgozzanak az üvegházhatást kiváltó gázok kibocsátásának korlátozásán.

A legnépesebb állam kormányzója élesen bírálta Trump klímaügyi döntését, és Washington, illetve New York állam kormányzójával összefogva, létrehozta az Egyesült Államok Klímaszövetsége nevű szervezetet. Ennek célja, hogy a csatlakozó államok tartsák be a párizsi egyezményben foglalt vállalásokat. A héten már további kilenc szövetségi állam, valamint Puerto Rico is csatlakozott a kezdeményezéshez.

Jerry Brown, akit mostanság az Egyesült Államok nem hivatalos klímavédelmi nagyköveteként is emlegetnek azt mondta, Kalifornia mindent meg fog tenni, hogy Trump hibás döntése ellen tegyen, szövetkezik más tagállamokkal, vagy országokkal. A kormányzó korábban arról beszélt, miközben Kalifornia folyamatos kritikákat kap azért, mert az államok közül itt a legszigorúbb környezetvédelmi szabályozás, sőt, sokak szerint túlságosan is szigorú, mégis az ország GDP-jének majdnem 15 százalékát itt állítják elő. Vagyis nagyobb a hozzájárulása Kaliforniának, mint azoknak az államoknak, ahol semmilyen környezetvédelmi előírás sincs.

Bár a most létrehozott klímaszövetség egyelőre egy laza szervezet, a csatlakozóknak nincsenek komoly kötelezettségeik, Donald Trumpnak mégis okozhat kellemetlenséget, hiszen a részvételüket jelző államok összesen az amerikai GDP kicsit több, mint harmadát állítják elő.

De nem ez az egyetlen front, ahol az amerikai elnök komoly csatákra számíthat a következő hetekben, hónapokban. Michael Flynn lemondásra kényszerített nemzetbiztonsági főtanácsadó kedden mintegy hatszáz oldalnyi dokumentumot adott át a szenátus hírszerzési bizottságának, amely az esetleges orosz beavatkozás szálait vizsgálja. A testület tagjai arra számítanak, a dokumentumokból kiderül, volt-e összejátszás Trump elnök kampányának munkatársai és orosz tisztségviselők között, s ha igen, milyen mértékben. Michael Flynn ügyében más kongresszusi bizottságok és a Szövetségi Nyomozó Iroda is vizsgálatot folytat.

