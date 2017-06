Trump megint elégedetlen?

Amerikai lapok értesülései szerint Donald Trump elégedetlen Jeff Sessions igazságügyi miniszter munkájával, a tárcavezető állítólag felvetette korábban lemondását is, de a Fehér Ház szóvivője, Sean Spicer nem kívánta kommentálni, hogy az elnöknek van-e még bizalma iránta.

Több amerikai lap - köztük a The Washington Post és a The Wall Street Journal - információi szerint az elnök elégedetlen azzal, ahogyan az igazságügyi tárca a beutazás átmeneti korlátozásáról szóló elnöki rendelettel kapcsolatos ügyeket kezeli. Az ABC televízió értesülései szerint a tárcavezető korábban már, nem hivatalosan ugyan, de fel is ajánlotta lemondását.

Egy, a miniszterhez közelálló, de névtelenséget kérő minisztériumi munkatárs szerint Trump elnök és Sessions között az elmúlt hetekben nem egy alkalommal volt heves vita, kivált azt követően, hogy Sessions - miután kiderült, hogy ő is találkozott Szergej Kiszljak washingtoni orosz nagykövettel, de erről nem számolt be -, kivonta magát az Oroszországgal kapcsolatos vizsgálatok lefolytatásából. Ezt a döntését Trump elnök nem fogadta egyetértéssel, s a kiszivárgott hírek szerint Sessions ekkor vetette fel lemondását.

Sean Spicer, a Fehér Ház szóvivője kedden délután, szokásos napi sajtóértekezletén, újságírói kérdésre válaszolva csak annyit mondott minderről, hogy "ezt nem vitatta meg az elnökkel". Kedd este az ABC televízió riportere ismét megszólalásra akarta bírni őt az ügyben, de Spicer nem felelt. A CNN hírtelevízió viszont idézte a Fehér Ház névtelenséget kérő egyik munkatársát, aki úgy fogalmazott: el akarják kerülni azt, ami Michael Flynn volt nemzetbiztonsági főtanácsadó lemondatása előtt történt, amikor Kellyanne Conway, Trump tanácsadója azt mondta, hogy az elnök maximálisan bízik Flynnben, akit aztán órákkal később Trump lemondatott.

Az igazságügyi minisztérium szóvivője leszögezte: Jeff Sessions marad a minisztérium élén.

Jeff Sessions alabamai politikusként, Donald Trump egyik legkitartóbb támogatója volt a tavalyi elnökválasztási kampány idején, s ő volt az első amerikai szenátor, aki nyilvánosan is támogatásáról biztosította Donald Trump elnökjelöltségét.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló hírekről, vagy elmondaná a véleményét, lájkolja az InfoRádió Facebook-oldalát!