Ugrósdy Márton: új alapigazságok és új erőközpontok jönnek

"A világrend változik, átalakulnak a világgazdasági pólusok, évtizedek óta mondjuk, hogy Kína, Kelet-Ázsia jön föl és a Nyugat szerepe csökken - ez nem újdonság, zajlik a versenyfutás, és még egy jó darabig tart is. Az újdonság az, hogy úgy tűnik, a mostani amerikai vezetés nem akar velük versenyre kelni. Pontosabban úgy gondolják, hogy nem a futás a lényeg, hanem hogy egyszer majd célba érjünk, és ezért másként akarnak mindent beleadni. Kína és Kelet-Ázsia viszont most a korábbinál gyorsabban folytatja a felzárkózást. Az eddigi folyamatok felgyorsulnak és átrendeződik a rendszer."

Ez azzal is jár, hogy az eddigi alapigazságok nem feltétlenül maradnak igazak a jövőben, és igenis el kell gondolkodni azon, hogy hogyan lehet velük kereskedni, politikailag milyen mélységig lehet elmenni, mik azok az ügyek, amelyekben együtt lehet velük működni - mondta Ugrósdy Márton.

Még csak most formálódik, hogy milyen kapcsolat lesz az Egyesült Államok és az Európai Unió között. "Úgy tűnik, hogy most sokkal erősebb gazdaságpolitikai fókuszt kap az USA külpolitikája is: hol mit nyernek, kivel hogyan lehet együttműködni. Ez újdonság abból a szempontból, hogy

eddig volt egy adminisztrációkon átívelő, értékeken alapuló együttműködés az EU-val - ami most is megvan, de más szempontok is előtérbe kerülnek,

például hangsúlyosabb lesz az, hogy milyenek a kereskedelmi kapcsolatok. Ezekről eddig szemérmesen nem beszéltek, de a problémák jelen voltak."

Ez a kormányzat kezelni kívánja e problémákat, hiszen az őket a Fehér Házba juttató választók pontosan ezekre a kérdésekre várnak választ - mondta a Külügyi és Külgazdasági Intézet stratégiai igazgatóhelyettese. A pittsbourgh-i acélmunkások és a virginiai szénbányászok arra kíváncsiak, hogy az ő munkahelyükkel mi fog történni, és nem feltétlenül az érdekli őket, hogy milyen a demokrácia minősége Németországban.

A külpolitika és a külgazdaság belpolitikai meghatározottsága most sokkal erősebb, mint bármikor volt.

Vannak olyan országok, ahol ez a folyamat már korábban bekövetkezett, így például Magyarországon is. Ennek az eredményességéről és hasznáról sokat vitatkoznak, de a nemzetközi trendekben az látszik, hogy mindenki ebbe az irányba megy el - mondta Ugrósdy Márton.

"A nyugati közösséget összekötik az alapvető értékek, de ezen belül mindenki azzal próbál üzletelni, aki éppen tud. Tökéletes példái ennek a csehek, akik azonnal odamentek Iránba, amint véget értek a szankciók - függetlenül attól, hogy mit gondolnak az iráni demokrácia állapotáról. Ugyanígy kereskednek Kínával, Indiával stb."

A szakértő szerint bár az euro-atlanti régióban nincs nagy különbség az alapértékek és a demokrácia tekintetében.

"Bizonyos fogalmakat másként értékelünk, ennek a legtöbb esetben belpolitikai vetülete van.

De ha megnézzük, hogy hatékony volt-e a szövetségeseket a választási rendszerük vagy egyéb miatt kritizálni - ez nem biztos, hogy bármilyen kézzelfogható eredményt hozott azon kívül, hogy bizonyos belpolitikai csatározásokban ütőkártyaként fel lehetett használni.

Nem igazán változott meg az utóbbi 10-20 évben egyetlen ország berendezkedése sem attól, hogy mit gondoltak róluk a többiek.

