May alakít kormányt, és tíz nap múlva megkezdi a Brexit-tárgyalásokat

Theresa May közölte, ő alakít kormányt, és ezzel biztonságot teremt. Megerősítette a szándékát, hogy kivezeti az országot az Európai Unióból, és tíz nap múlva megkezdi erről a tárgyalásokat, hogy valóra váltsa a brit emberek akaratát.

May olyan országot akar építeni, amely senkit sem hagy leszakadni. Szerinte most a bizonyosságra van szükségre az országnak, és ezt a konzervatív és az unionista párt tudja biztosítani. May így zárt beszédét: "És most térjünk vissza a munkához."

