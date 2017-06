Theresa May elnézést kért péntek este

A Downing Street bejelentése szerint továbbra is Philip Hammond tölti be a pénzügyminiszteri tisztséget, Amber Rudd a belügyminiszter, Boris Johnson a külügyminiszter, Sir Michael Fallon maradt a védelmi minisztérium élén, és David Davis vezeti a brit EU-tagság megszűnésének feltételeiről szóló tárgyalások irányítására létrehozott tárcát.

A csütörtöki előrehozott parlamenti választásokon a brit Konzervatív Párt ugyan elvesztette abszolút többségét,

ennek ellenére Theresa May konzervatív párti miniszterelnök péntek délután bejelentette, hogy ő alakítja meg az új brit kormányt.

May, aki előzőleg a londoni Buckingham-palotában járt, és kormányalakítási megbízást kért II. Erzsébet királynőtől, a Downing Streetre visszatérve közölte azt is, hogy a brit EU-tagság megszűnéséről szóló tárgyalások a terveknek megfelelően tíz nap múlva elkezdődnek, és e tárgyalásokon az ő kormánya képviseli majd az Egyesült Királyságot. Theresa May bejelentette, hogy a kormányzásban a Konzervatív Párt segítségére lesz "barátja, és szövetségese", a legnagyobb észak-írországi protestáns britpárti erő, a Demokratikus Unionista Párt (DUP). A két párt hosszú évek óta erőteljes kapcsolatokat ápol, és ennek alapján "bízom abban, hogy képesek leszünk együttműködni az Egyesült Királyság egészének érdekében" - mondta rövid nyilatkozatában a brit kormányfő. May azonban nem tett említést a formális koalíció lehetőségéről.

Felmerül azonban a kérdés, hogy a DUP a konzervatív brit kormány támogatásáért cserébe kér-e majd engedményeket elsősorban az új kormány Brexit-stratégiájának kialakításában, különös tekintettel arra, hogy a brit EU-tagságról tavaly rendezett népszavazáson Skócia mellett Észak-Írországban is arra szavazott a többség, hogy az Egyesült Királyság maradjon az Európai Unió tagja. Arlene Foster, a DUP vezetője már korábban is többször kijelentette, hogy a párt nem támogatja a Konzervatív Párt által meghirdetett "kemény Brexit" politikáját. Ennek egyik sarkalatos eleme, hogy az Egyesült Királyság - legalábbis Theresa May korábban hangoztatott tervei alapján - az EU-tagság megszűnésével együtt kivonul az Európai Unió egységes belső piacáról is.

Theresa May a BBC televíziónak nyilatkozva péntek este elnézést kért azoktól a volt konzervatív képviselőktől, akik a választáson elveszítették alsóházi mandátumokat,

és "akik ezt nem érdemelték meg".

M egfordult-e a fejében a lemondás gondolata?

Arra a kérdésre, hogy megfordult-e a fejében a lemondás gondolata, a kormányfő kitérően azt mondta: a Konzervatív Párt szerezte a legtöbb képviselői helyet az alsóházban és a legtöbb választói szavazatot. "E kritikus időszakban, a nemzet érdekében a kormányalakítás a kötelességünk, és én ezt fogom tenni" - fogalmazott Theresa May. Megerősítette, hogy a tervezett időpontban, június 19-én megkezdődnek az Európai Unióval a brit EU-tagság megszűnésének feltételeiről szóló tárgyalások.

A végleges választási eredmény kihirdetéséhez már csak egyetlen választókörzet, a londoni Kensington kerület eredményei hiányoznak. Itt a túl szoros eredmény miatt, háromszori újraszámlálás után felfüggesztették a szavazatszámlálást, de ez a kerület sem változtathat már azon, hogy a Konzervatív Párt elvesztette korábbi abszolút többségét az alsóházban. A konzervatív frakció létszáma legfeljebb 319 lehet a parlament 650 tagú választott kamarájában, héttel kevesebb az abszolút többséghez minimálisan szükséges 326-nál - jelentette Kertész Róbert, az MTI tudósítója.

Jean-Claude Juncker, az Európai Bizottság elnöke pénteken Prágában sajtóértekezleten kijelentette:

"Erősen bízom abban, hogy Nagy-Britannia a választások után is hajlandó lesz elkezdeni a tárgyalásokat a Brexitről".

"Bízom abban, hogy a választások eredménye nem lesz kedvezőtlen hatással a tárgyalásokra, amelyeket már nagyon várunk" - tette hozzá.

Juncker kifejtette: az Európai Bizottság és az uniós tagállamok is fel vannak készülve a tárgyalásokra. "Várjuk a brit küldöttséget. Először az elválás formájáról kell megállapodnunk, utána pedig a jövőbeni kapcsolatok szerkezetéről" - mutatott rá az EB elnöke. Donald Tusk, az Európai tanács elnöke levélben gratulált a brit kormányfőnek újbóli kinevezéséhez. Levelében az Európai Tanács elnöke kihangsúlyozta: "Közös felelősségünk és sürgető feladatunk, hogy a lehető legjobb szellemben, a polgárok, a gazdasági szereplők és az érintett országok számára a lehető legkevesebb hátránnyal járó eredmény érdekében folytassuk az Egyesült Királyságnak az Európai Unióból történő kilépéséről szóló tárgyalásokat".

