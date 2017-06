Ürge-Vorsatz Diana: jobb is, hogy Amerika kilépett

Az eddigi reakciók alapján fura módon még szerencsés is lehet, hogy Donald Trump amerikai elnök kivezette az Egyesült Államokat a párizsi klímaegyezményből - fejtette ki Ürge-Vorsatz Diana klímakutató az InfoRádió Aréna című műsorában.

Szerencsés, de erkölcsileg elfogadhatatlan lépés

Egyértelműen látszanak a közvetett előnyei az amerikai döntésnek – mondta a klímakutató.

A kilépés után zöld fénnyel világították meg a párizsi városházát

„Ahogy telnek-múlnak a napok, ez a lehető legjobb, ami szint, ami történhetett. Az nyilvánvaló volt, hogy az Egyesült Államok új vezetése nem fog annyira kiállni az éghajlatváltozás ügye mellett, mint az előző elnökség. Ebben az esetben pedig jobb, ha a tárgyalóasztalnál nem ül ott.”

Ürge-Vorsatz Diana arról is beszélt, hogy erkölcsileg elfogadhatatlan Trump döntése.

„Egy ilyen helyzetben a világ vezető gazdaságának kilépni egy ilyen egyezményből, nagy erkölcsi romboló hatása lehet, vagy lehetett volna, de most úgy tűnik, hogy éppen jó hatást ér el. Annyian állnak föl, hogy ez elfogadhatatlan,

alakulhat egy sokkal erősebb összefogás.”

A klímakutató kiemelte, hogy a kínaiak hozzáállása sokat változott.

„Már Kína is belátta, hogy ez így nem megy. Ott még az is »szerencse«, hogy viszonylag diktatúra van, mert ha a kínai vezetés elhatározza, hogy nem épít több szénerőművet – évtizedekig háromnaponta indítottak újakat -, akkor az meg is történik. Itt tehát már elkezdődött a csökkenés, de nem várhatunk drámai változást.”

Ürge-Vorsatz Diana bízik abban, hogy a nemrég kidolgozott, még ambiciózusabb, 2 helyett 1,5 fokos felmelegedést célzó program is megvalósítható lesz.

Magyarország: épületfelújítással és fűtéskorszerűsítéssel a klímavédelemért

Egész Európában komoly gondokat okoz az északi jégsapka gyors olvadása – hívta fel a figyelmet a klímakutató.

„Úgy tűnik, hogy messze van tőlünk, viszont rettenetesen megváltoztatja Európa éghajlatát, és még mi sem látjuk ennek a következményeit.”

Ürge-Vorsatz Diana emlékeztetett arra, hogy az éghajlatváltozás nagyban veszélyezteti a magyarországi biológiai sokféleséget.

„Mit csinálnak a fajok, ha nagyon meleg van?

Elkezdenek északra vándorolni, vagy a hegyekbe egyre magasabbra. Magyarország azonban körül van véve hegyekkel, nem tudnak kimenni. A mediterrán éghajlat viszont nagyon más és nálunk még akkor sem lesz, ha melegedünk is, így az azt kedvelő fajok nem tudnak bejönni, ezért ökológiai űr marad: egyes fajok kevésbé érzik jól magukat. Ezek helyét betöltik az invazív, könnyen alkalmazkodó fajok, de azok meg sokszor kellemetlenek. Egyelőre csak a mindennapi életünkben.

Nem szeretjük, ha elárasztanak a poloskák, de előbb-utóbb jöhetnek olyan inváziók, amelyek az éves termésünket elviszik.

Ezektől kell félnünk, és akár a betegségektől. Egyre gyakoribbak lesznek az áradások is. És az aszályos jelenségek is.”

Hozzátette, hogy itthon még csak az elsivatagosodás előjelei látszanak, egyes gabonafélékben már megfigyelhető a hozamcsökkenés. A klímakutató beszélt a fűtéskorszerűsítés lehetőségeiről is.

„A mai fűtési energiának csak a tíz százalékát kelljen csak fogyasztani. 80-90 százalékos fűtési megtakarításról beszélünk.

Ez nem álom, légvár, sok ilyen példa van.”

Ürge-Vorsatz Diána megjegyezte, hogy a klímavédelem több területen Magyarország jobban áll, és bármekkora nehézségeket is okozott korábban, fontosnak nevezte a nehézipart alapvetően modern, hatékony iparágak váltották fel.

