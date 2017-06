Washington beperli Donald Trumpot

A kérelmet hétfőn délelőtt nyújtották be egy marylandi szövetségi bírósághoz, és annak érvelése a The New York Times című lap információi szerint kísértetiesen hasonlít az év elején egy civil szervezet New Yorkban benyújtott keresetéhez.

A Maryland és Washington keresetében foglaltak szerint Donald Trump változatlanul birtokolja a nevével fémjelzett vállalatbirodalmat, s ezzel aláássa a közbizalmat és megsérti az alkotmányt, amely megtiltja, hogy egy elnöknek saját üzleti vállalkozása legyen.

A kereset szerint nem világos, hogy Trump elnök az ország, vagy a saját bel-, és külföldi vállalkozásai érdekeit tekinti-e elsődlegesnek a döntései meghozatalakor. Az érvelésben az is szerepel, hogy Donald Trump üzleti érdekeltségei klienseket csábítanak el Maryland és Washington kormányzatainak cégei elől, s ezzel közvetlenül anyagi kárt okoznak nekik. A Washingtonban nemrégiben megnyílt Trump-szálloda például vetélytársa lett a főváros és az egyik marylandi megye hasonló vállalkozásainak, amelyek adóbevételekkel gazdagítják a helyi kormányzatokat. Az ügyészek úgy vélik: az elnök a hatalmát használja fel arra, hogy a családi tulajdonában lévő szállodáiba és éttermeibe külföldi diplomatákat irányítson. Jóllehet, a Trump-vállalkozások is fizetnek adót, de előnytelen versenyhelyzetbe hozzák a marlandy és washingtoni vállalkozásokat - érvelnek a jogászok. A hasonló tartalmú korábbi keresetet az igazságügyi minisztérium elutasította.

A jelenlegi keresetet hangsúlyosabbá teszi, hogy kormányzati szervek nyújtották be. Először fordul elő az amerikai történelemben, hogy egy szövetségi állam azzal vádol meg hivatalban lévő elnököt, hogy megsérti az alkotmány egyik záradékát.

Szokásos napi sajtóértekezletén Sean Spicer, a Fehér Ház szóvivője leszögezte: Trump elnök üzleti érdekeltségei nem sértik az amerikai alkotmány egyetlen záradékát sem. Hozzátette: a marylandi és washingtoni kereset hátterében politikai megfontolások állnak.

