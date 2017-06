Kilenc EU-tagállam engedi csak be az amerikai egyetemeket

Az Európai Unió területén mindössze 25 amerikai egyetem működik, a 28 tagországból csak 9-ben. Magyarország nem kicsit javítja ezt a statisztikát, mert hazánkban négy amerikai egyetem működik: a Central European University (CEU), a McDaniel College, a Boston University és a Webster University.

Nincsen viszont amerikai egyetem Ausztriában, Belgiumban, Cipruson, a Cseh Köztársaságban, Dániában, Észtországban, Finnországban, Hollandiában, Horvátországban, Lengyelországban, Lettországban, Litvániában, Luxemburgban, Máltán, Portugáliában, Romániában, Svédországban, Szlovákiában és Szlovéniában sem.

A legtöbb amerikai egyetem Olaszországban és Görögországban működik, mindkettőben öt-öt. Franciaországban, Spanyolországban és az Egyesült Királyságban három-három, Bulgáriában és Írországban viszont már csak egy-egy amerikai egyetemet nyitottak. Németországban három tartományban működik ilyen intézmény.

A területre rálátó szakértő szerint több oka is van annak, hogy ilyen sok országban nincs amerikai egyetem. Egyrészt az európai országok egy része nem engedi be az intézményeket, másrészt sok országban bonyolult az engedélyezési folyamat, amelyen kevés iskola képes átmenni. Több oktatási szakértő is megerősítette, hogy komoly amerikai egyetem általában nem jön Európába, aki ugyanis ott tanulna, valószínűleg meg tudja oldani, hogy elmehessen az Egyesült Államokba - írta a Magyar Idők.

