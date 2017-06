Így néz ki belülről a londoni pokoli torony - képgaléria

A 24 szintes épületben a legfrissebb hírek szerint akár 79-en is életüket veszthették a múlt heti tűzben. A vizsgálatot végző nyomozók most készítettek először felvételeket az épület belsejében. A rendőrök a tűzoltóság és a mentők szakembereivel együtt fésülik át az egész épületet további áldozatok után kutatva. Stuart Cundy parancsnok szerint leírhatatlan, mekkora károkat okozott a tűz, ezért akár hetekig is eltarthat a munkájuk. Így is elképzelhető, hogy vannak olyan áldozatok, akik a felismerhetetlenségig összeégtek.

8 Galéria: Így néz ki belülről a londoni pokoli torony Fotó: Londoni rendőrség / MTI / EPA

Ha máskor is tudni szeretne hasonló hírekről, vagy elmondaná a véleményét, lájkolja az InfoRádió Facebook-oldalát!