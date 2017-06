Megkezdték a Brexit-tárgyalásokat

Az Európai Bizottság brüsszeli épületében ült tárgyalóasztalhoz Michel Barnier, az Európai Bizottság főtárgyalója és David Davis brit Brexit-ügyi miniszter, hogy megkezdjék a tárgyalásokat, Nagy-Britannia - a Lisszaboni Szerződés 50. cikke szerinti – kilépéséről az Európai Unióból. Az egyeztetés első szakaszában az uniós és a brit állampolgárok jogairól, a brit pénzügyi kötelezettségekről, valamint az ír-északír határról tárgyalnak a felek.

"Michel Barnier a tanácskozásra érkezve a SkyNews felvétele alapján úgy látta, hogy először a Brexit által okozott bizonytalanságokat kell kezelni, amelyek első sorban a brit és az uniós állampolgárokat, az uniós szakpolitikák kedvezményezettjeit érintik, valamint a brit és uniós határokra lesznek hatással, különösen Írország tekintetében.

David Davis kijelentette, noha kétségkívül kihívásokkal teli időszak várható a tárgyalások ideje alatt, a felek mindent megtesznek annak érdekében, hogy olyan eredményt érjenek el, amely valamennyi állampolgár érdekét szolgálja majd. Mint mondta: pozitív és konstruktív hangnemben kezdik ennek érdekében a tárgyalásokat, azzal az elhatározással, hogy új, erős és különleges kapcsolatot alakítsanak ki európai szövetségeseikkel és barátaikkal.

Az Egyesült Királyságban tavaly júniusban tartottak népszavazást arról, hogy az ország továbbra is az Európai Unió tagja maradjon-e. A referendumon a brit választók 52 százaléka szavazott a kilépésre, 48 százaléka pedig a bennmaradásra. A szavazás nyomán Theresa May brit miniszterelnök idén március 29-én jelentette be hivatalosan Nagy-Britannia unióból való kilépésének szándékát, így a szigetország uniós tagsága 2019 márciusában szűnhet meg.

