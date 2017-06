Feledy: Trump nem a szövetségesei érdekeit nézi

A brit uniós kilépési tárgyalási pozíció gyengülhet az előrehozott választások után kialakult helyzetben, az Európai Unióé pedig erősödhet, ha továbbra is egységes tud maradni a kérdésben - mondta az InfoRádió Aréna című műsorában Feledy Botond külpolitikai elemző.

Még nem bukott meg, de közel jár hozzá

Theresa May bár technikailag még nem bukott meg, nem áll távol attól, hogy három-négy hónapon belül pártja leváltsa – mondta a külpolitikai elemző.

„Azért van esély, hogy akár szeptemberben, a londoni pletykák szerint akár a német választásokra időzítve egy vezetőcserét megtegyenek. Theresa May napjai - sok, párton belüli ellenfele szerint is – meg vannak számlálva. A bukás nem állt be, de a szimptómái már láthatóak.”

Az előrehozott választások eredménye és Theresa May székének megingása hatással lehet a brit uniós kilépésről szóló tárgyalásokra is

– tette hozzá Feledy Botond.

„Először azt akarják megoldani, hogy a kiszállásig mi legyen Nagy-Britanniával. Van a klasszikus pénzkérdés: addig hogyan fizeti be a megígért tagdíját az Európai Unióba. Ha ezt le tudják zárni, a második szakaszban beszélnek arról, hogy ha a válás sikeres, mi lesz a jövőben. Ehhez az Európai Unió keményen fog ragaszkodni, a britek tárgyalási pozíciói pedig gyengülnek, hiszen az a hard-brexites szárny, ami hatalomra került a Brexit-népszavazás után, most kapott egy kemény ellenfelet.”

Az úgynevezett soft-brexitesek most már képesek olyan módon fellépni a brit parlamentben, ami komoly gondot okozhat – tette hozzá a külpolitikai elemző, aki szerint a kilépés tárgyalói kénytelenek a brit parlamenthez is igazodni.

„Vihetik tovább aszerint, ahogy a kormány mandátuma jelenleg szól. Ugyanakkor mindig az lesz ezeknek a politikusoknak – bárki is üljön a Brexit-miniszteri székben – a szeme előtt, hogy a következő választáson, vagy akkor, amikor meg kell szavaznia a parlamentnek a kilépési egyezményt, akkor meg fogja-e szavazni. Nem tehetik meg, hogy az adott parlamenttel ne működjenek együtt. Politikai szükségszerűség lesz ez a kilépési egyezmény parlamenti elfogadása okán.”

Az Európai Uniónak könnyebb dolga lehet a tárgyalásokon, ha ki tudja használni, hogy a másik oldal jelenleg rendezetlen

– mondta Feledy Botond.

„Itt most már ez tényleg érdekérvényesítésről és egy kis erőpolitikáról szól, hogy melyik fél tud felülkerekedni, és ki diktálja a feltételeket. A brit politikai elitnek egyre inkább ketyeg az az órája, hogy felmutatható eredményeket tudjon hozni, hogy mit mentenek meg.”

A Brexit következményeinek realista felmérése elindult a brit politikai elitben, amire az unió rá tud játszani, ha egységes – márpedig eddig meglepő módon ebben a kérdésben egységes volt – tette hozzá Feledy Botond.

Trump nem a szövetségesek érdekeit nézi

Donald Trump első hivatalos útja, amikor Riadba ment fegyverüzletet kötni, riasztó volt – mondta a külpolitikai elemző.

„Ráadásul fegyverüzlet... Pragmatikus, vagy nem értékorientált döntés. Abból a szempontból végképp önző döntés, hogy ebben és a kubai nyitás megfordításában is nagyon látványosan az Obama-politikával megy szembe, meg akarja mutatni, hogy ő nem Obama. Miközben ez a kettő: az iráni deal és Kuba, nem voltak elhibázott lépései voltak feltétlenül Washingtonnak.”

Donald Trump esetében beszélhetünk egy látványpolitikáról és egy, a szövetségesek érdekeit alig figyelembe vevő politikáról, így az America First üzenet továbbra is átmegy a köztudatba.

„Az mindig egy politikus felelőssége lesz, hogy melyik narratívát választja ki a szavazóknak való egyszerűsítés, vagy ha úgy tetszik, politikai kommunikációs kampány tárgyául. Az Egyesült Államoknak ugyanúgy nem érdeke az európai szövetségét elveszíteni. America First-szempontból sem. Egyszerűen pénzt spórolhat meg azzal, - és ez zajlik, és akkor Trump sem egy sikertelen történet ebből a szempontból - hogy a kétszázalékos védelmi kiadásokat elköltsék a szövetségesek és ezzel Amerika spórol. Hosszútávon ez nekünk is jó, saját katonai potenciál, Amerikának is, mert más is végre beletesz ebbe a történetbe, tehát kihozható a win-win.”

A külpolitikai elemző szerint probléma akkor van, ha az Egyesült Államok nem a mind a két félnek kedvező helyzetre törekszik.

„A fő probléma mindig ebben áll, amikor azt hisszük, hogy vagy ő, vagy én.

Miközben vannak azok a megoldások, és ezért léteznek a nemzetközi intézmények, hogy el tudjuk mondani, hogy mikor tud mind a két fél nyerni valamit a súlyához képest.”

Csak Európával tartható fenn a jelenlegi világrend

A történelem is azt mutatja, hogy muszáj a szövetségesekkel együttműködni – hangsúlyozta Feledy Botond.

„Ebben a kiéleződő versenyben ez hatványozottan igaz. Itt nem csak fegyverekkel versenyzünk, sőt nem elsősorban, szerencsére, hanem befektetőkkel, pénzekkel, egyezményekkel. Nyilván a nemzetközi kereskedelem az Egyesült Államoknak, majd Európának kedvez a legjobban, de ezt meg kell tartanunk, nem adott, hogy mindig így lesz. Kína és Oroszország azért vannak nemzetközi szerződés ellen, mert az a mi érdekünket szolgálja. Ezzel nincsen semmi baj, nekünk ezt támogatni kell, nekik meg ellenezni.”

Feledy Botond hangsúlyozta:

Európának és Magyarországnak nem tenne jót, ha ez a rendszer összeomlana.

