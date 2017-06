Gyévai Zoltán: az unióé az első találat

„Ez nagyon fontos pillanat.”

Az első forduló inkább a technikai kérdések: a menetrend, a szervezésbeli kérdések és a tartalmi prioritások rögzítéséről szólt – mondta a Bruxinfó főszerkesztője. Gyévai Zoltán hozzátette, ebben megállapodtak, és ennek is van jelentősége.

„Az első találatot az Európai Unió vitte be.”

Gyévai Zoltán hangsúlyozta, most éppen az unió van nyeregben és nem Nagy-Britannia.

„Ahol eléggé összevissza vannak a seregek. Látható, hogy a parlamenti választások még egy csapást vittek be a londoni kormánynak.”

Ennek következményeként nem volt elég erős pozícióban ahhoz, hogy megkérdőjelezze az Európai Bizottság által javasolt tartalmi menetrendet – mondta a Bruxinfó főszerkesztője. Gyévai Zoltán hozzátette, kezdetben Theresa May vitatta azt a megközelítést, hogy két szakaszra kellene bontani a tárgyalásokat: először a kilépés feltételeiről, a számlarendezésről egyeznek meg, és majd később, ha az EU úgy látja, akkor térhetnek át a jövőbeli viszonyra, és ez legalább ilyen fontos a britek számára, hogy milyen szabadkereskedelmi megállapodások születhetnek, ha Nagy-Britannia távozik a belső piacról és a vámunióból.

„Az első tárgyalási nap azt tükrözte, hogy az Európai Unió nagy önbizalommal, egységesen állt a rajtkőre, miközben a britek még mindig kóválygó fejjel ugrottak be a mély vízbe.”

A mély víz azért is helytálló hasonlat, mert egyre több olyan információ merül fel, a britek részéről is, ami megkérdőjelezi a Brexitet is, de a Theresa May által elképzelt forgatókönyvet is – mondta a Bruxinfó főszerkesztője. Sokan öngyilkos ugrásnak tartják azt, hogy Nagy-Britannia szakítani akar az Európai Unióval, le akar válni róla – fogalmazott Gyévai Zoltán.

