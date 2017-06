Történetének legnagyobb feladatára készül a hamburgi rendőrség

A több mint 15 ezer rendőr részvételével zajló műveletet azért kellett bő két héttel a július 7-én kezdődő kétnapos tanácskozás előtt elkezdeni, mert már a következő napokban is számos rendezvényt és tüntetést tartanak a Németország északi részén fekvő nagyvárosban.

Eddig csaknem 30 nagyobb szabású demonstrációt jelentettek be. Szombatra például a rendbontók elzárására létesített ideiglenes fogdához (GeSa) hirdetett tüntetést a G20-csúcs ellenzőinek egy szervezete. A megmozdulásnak a GeSa go to Hell (Pokolba a fogdával) címet adták.

A rendőrség a "problémás" tüntetések között tartja számon a 400 fő elhelyezésére alkalmas létesítményhez szervezett demonstrációt. A rendezvény biztosítása lesz a csúcstalálkozó zavartalan és békés lebonyolítására kidolgozott intézkedések "főpróbája".

A húszak politikájának bírálói egy úgynevezett tiltakozó tábort is fel akarnak építeni. A tízezer fő befogadására tervezett tábor június 30-tól július 9-ig működne, szervezői politikai rendezvényként jelentették be. A városvezetés közbiztonsági aggályokra hivatkozva elutasította a kezdeményezést, mire a szervezők bírósághoz fordultak. Jogerős döntés még nincs az ügyben.

A rendőrség előrejelzése szerint több tízezer tüntető érkezhet a kikötővárosba, köztük 8-9 ezer erőszakra hajlamos szélsőséges. A rendbontók kiszűrésére június 12-én ideiglenesen, egy hónapra visszaállították az ellenőrzést Németország határain.

A hamburgi hatóságok munkáját egyebek mellett háromezernél is több járőrautó és kisbusz, 153 rendőrkutya és 62 rendőrló segíti, és nemcsak az ország valamennyi tartományából, hanem külföldről is vezényelnek egységeket a Hansa-városba. A kikötőt például egy holland alakulat biztosítja majd, és a német terrorelhárítók mások mellett a Cobra és a Wega nevű osztrák terrorelhárító egységekkel dolgoznak majd együtt.

A műveletet irányító központ rendelkezésére áll a többi között 11 helikopter, hogy pontosan nyomon követhessék a biztonsági helyzet alakulását. Ígéretük szerint súlyos incidens veszélye esetén a város szinte minden sarkán őrködő rendőrök egy percen belül intézkednek.

A művelet dimenzióit az is mutatja, hogy a csúcstalálkozó helyszínei - a hamburgi nemzetközi vásár területe és a kikötő belvárosi részén fekvő Elbphilharmonie koncertház - körül kijelölt biztonsági övezetek lezárásához 7,8 kilométer hosszúságban telepítenek kordonokat, és a zóna védelméhez Franciaországból beszerzett különleges, átlátszó mobil falakat is használnak.

A hamburgi rendőrség ígérete szerint mindent megtesznek azért, hogy egyensúly legyen a biztonság igénye és a szabadságjogok, köztük a gyülekezés szabadsága között. Ezért is van szükség viszonylag nagy terület lezárására. Így ugyanis több irányból meg lehet közelíteni a tanácskozás helyszíneit, és nem kell egy állandó útvonalat kijelölni a repülőtér és a helyszínek között, ami 36 órára kettészakítaná a várost, ellehetetlenítve a hamburgiak mindennapi életét.

A G20 csoport informális egyeztető fórum, 1999 óta működik, tagjai Argentína, Ausztrália, Brazília, a Dél-afrikai Köztársaság, Dél-Korea, az Egyesült Államok, Franciaország, India, Indonézia, Japán, Kanada, Kína, Mexikó, Nagy-Britannia, Németország, Olaszország, Oroszország, Törökország, Szaúd-Arábia és az Európai Unió. Az állam-, illetve kormányfők hamburgi találkozója a soros német elnökség legnagyobb szabású rendezvénye.

