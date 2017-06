Tragédiákkal jár a kincsvadászat

Pete Cassetas rendőrfőnök azután tette közzé felhívását, hogy hatalmas erőket mozgósítva, napokig tartó keresés után vasárnap megtalálták Paris Wallace 52 éves coloradói lelkész holttestét a Rio Grande folyó egy járhatatlan szakaszán. A pap feleségével és fiával kutatott az állítólag arannyal, ékszerekkel és egyéb értékekkel teli, három millió dollárt érő láda után.

Tavaly az új-mexikói hatóságok hetekig hiába kerestek egy másik coloradói férfit, aki ugyancsak kincsvadászat közben tűnt el az állam kietlen hátországában. Randy Bilyeu földi maradványait végül a feleség vezette önkéntesek találták meg hónapok elteltével.

Forrest Fenn 2010-ben hirdette meg a kincskereső akciót, a The Thrill of the Chase című versében adva rejtett támpontokat a megtalálásához.

Fenn, aki maga is kincsvadász, hétfőn azt mondta, hogy fontolgatja, miként tehetné biztonságosabbá a kutatást, esetleg le is fújja, de még nem döntött.

A szerencsétlenül járt lelkész 30 éves felesége azt mondta az AP hírügynökségnek, hogy hiba lenne, ha Fenn törölné az akciót, és hogy 19 éves fiával együtt folytatja a hajszát a kincs után, még ott is, ahol férje életét vesztette.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló hírekről, vagy elmondaná a véleményét, lájkolja az InfoRádió Facebook-oldalát!