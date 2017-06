Trump szerint az orosz szálakat vizsgáló ügyészcsapat tele van Clinton támogatóival

Az amerikai elnök a Fox televíziónak adott interjújában beszélt erről. Az interjú vasárnap kerül adásba, de a Fox már csütörtök este részleteket közölt belőle.

Trump megkérdőjelezte, hogy Mueller vizsgálata valóban független. Úgy fogalmazott: "nyugodtan mondhatom, hogy mindenki, akit eddig felvett, Hillary Clinton támogatója". Ezzel az elnök azokra a sajtóhírekre is utalt, amelyek szerint a vizsgálódáshoz szükséges munkatársi gárdát Mueller a napokban legalább három olyan jogásszal bővítette, aki kizárólag demokratáknak, köztük Hillary Clintonnak adományozott jelentős összegeket.

Különleges ügyészként Robert Mueller a tavalyi elnökválasztásba történt orosz beavatkozást és a Trump-kampány és oroszok közötti esetleges összejátszást igyekszik felderíteni, de a héten a The Washington Post azt írta, hogy várhatóan vizsgálja majd azt is, vajon Donald Trump akadályozta-e az igazságszolgáltatást.

A Foxnak adott interjújában Donald Trump hangsúlyozta: "valamiképpen aggodalomra ad okot", hogy Robert Mueller és James Comey, a Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) elbocsátott igazgatója nemcsak kollégák voltak, hanem most is baráti viszonyban vannak. "Mueller nagyon-nagyon jó barátja Comeynak, ami nagyon is aggasztó" - fogalmazott Trump.

Az elnök a többi között ismét hangsúlyozta: nem volt összejátszás az oroszokkal, nem akadályozta az igazságszolgáltatást, és "ebben láthatóan mindenki egyet is ért". Leszögezte, hogy "viszont volt kiszivárogtatás, amely James Comeytól eredt".

Ha máskor is tudni szeretne hasonló hírekről, vagy elmondaná a véleményét, lájkolja az InfoRádió Facebook-oldalát!