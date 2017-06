Trump ellenére is teljesülhet az amerikaiak klímavédelmi vállalása

Részint azért nem ad aggodalomra okot, hogy az Egyesült Államok kormánya felmondta a párizsi klímaegyezményt, mert indoklásában Donald Trump amerikai elnök nem arra hivatkozott, hogy nem az ember okozza a klímaváltozást – vélekedett Mika János.

„Hanem azért teszi, mert túl sokat vállalt az Egyesült Államok. 26-28 százalékos csökkentést vállalt 2025-re 2005-höz képest,

ami időarányosan a legnagyobb mértékű csökkentés. Az Európai Unió 40 százalékot vállalt, de 2030-ra” - fejtette ki az éghajlatkutató.

Jelenleg az Amerikai Egyesült Államok a második legnagyobb üvegházhatású-gáz kibocsátó Kína mögött, ám ha egy főre vetítjük, akkor Amerika még mindig magasan a többi ország felett bocsátja ki a felmelegedésért felelős gázokat – folytatta Mika János.

„Viszont nagyon jó jel az, hogy minden külső szerződés nélkül is az utóbbi hat évben csökkentettek. Az a gazdasági tendencia, hogy ezek a fajta termékek előnyben vannak azokhoz képest, amelyek előállítása sok energiát igényel, őket is érinti. Valószínűleg nem véletlen, hogy államok és gazdasági cégek jelentették be, hogy nem hajlandóak visszalépni, mert ez nekik kárt okoz” - részletezte a kutató.

„Nyilván az Egyesült Államok meg tud nyitni számos szénbányát, de ha cserébe folytatja azt a gazdasági technológiaváltást, amit eddig is tett, akkor

összességében simán lehet, hogy akár még tartja is a vállalását, csak nem teszi kötelezővé”

- vázolta a szakember.

Tehát Donald Trump megkaphatja a bányászok szavazatát, ám ettől még nem biztos, hogy az Egyesült Államok jelentősen visszaesik korábbi vállalásaihoz képest – tette hozzá Mika János.

Évszázadokra előre elrontotta az emberiség az éghajlatot

Évszázadokra előre elrontotta az emberiség az elmúlt évtizedekben a Föld éghajlatát – mondta az InfoRádió Aréna című műsorában Mika János éghajlatkutató. Hozzátette: visszafordíthatatlan következményei lesznek, ha a Föld átlaghőmérséklete 3 fokkal megemelkedik az ipari forradalom előtt mérthez képest. Jelenleg nagyjából 1 fokkal magasabb a bolygó felszínén az átlaghőmérséklet, mint akkor.

„Mivel nem tudjuk, hogy 3 Celsius-fok felett hol jön az egyik-másik tragédia, nem szabad 3 fok felé engedni a felmelegedést.

Ha 3 Celsius-fok alatt tartjuk, akkor valószínűleg a vissza nem fordítható folyamatok nem következnek be” - tudatta Mika János.

Hozzátette, hogy az emberiség akkor is kárt szenved – például a tenger menti országok vízszintje már minden tizedfokkal emelkedik.

„Jelenleg 20 centiméteres tengerszint-emelkedés történt a 19. század vége, 20. század eleje óta, de ez minden valószínűség szerint tovább folytatódik. Sőt, még akkor is folytatódni fog, amikor fönt már talán sikerül a hőmérséklet-változást megállítanunk” - részletezte az éghajlatkutató.

Indoklásként elmondta: a mélyebb óceáni rétegek még ezután is veszik át a melegedést, és további hőtágulással tengerszint-emelkedést okoznak. Igaz, ekkor már nem olyan gyorsan, mint eddig, mivel akkor már a jég megolvadása nem járulna hozzá a hőmérséklet emelkedéséhez. De ez akkor is egy kellemetlen folyamat.

„Igazából évszázadokra előre rontottuk el az elmúlt évtizedekben az éghajlatot”

- fogalmazott a szakember.

„Az elmúlt néhány évben már stagnált a kibocsátás, aminek akár örülhetnénk is. Ám amin stagnált, az 60-80 százalékkal magasabb szint, mint amit a természet fel tud dolgozni. Ez azt jelenti, hogy még 60-80 százalékkal vissza kellene venni a kibocsátást ahhoz, hogy ne növekedjen tovább a koncentráció és így ne növekedjen a hőmérséklet” - mondta Mika János.

Hozzátette: az óceántól visszakapott hő miatt még akkor is 0,3 fokot fog emelkedni a hőmérséklet, ha a koncentrációk már állandóak.

