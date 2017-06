Újabb szervezet állt ki a civiltörvény ellen

Az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége is osztja a magyar civil törvénnyel kapcsolatos "komoly" aggályokat - mondta Michael O'Flaherty, a szervezet igazgatója az Euractiv brüsszeli hírportálnak adott interjújában.

Az igazgató arról számolt be, hogy az Európai Bizottsághoz, az ENSZ-hez és más nemzetközi szervezetekhez hasonlóan az uniós alapjogi ügynökség is úgy látja: több okból is aggályos a Magyarországon nemrégiben elfogadott szabályozás.

Kérdéses, hogy az új törvény összhangban van-e a nemzetközi emberi jogi normákkal és az uniós joggal,

például a gyülekezési és az egyesülési szabadság vagy az EU négy alapszabadságának - a személyek, a tőke, az áruk és a szolgáltatások szabad mozgásának - biztosítása terén - közölte Michael O'Flaherty, aki szerint a szabályozás a közügyekben való részvétel jogát is korlátozza.

Az igazgató hangsúlyozta, hogy bár a magyarországi fejlemények "a legfrissebbek és a legdrámaiabbak", a civil szervezetek (NGO) finanszírozásával kapcsolatban más uniós tagállamokban is vannak problémák.

Hozzátette: a "külföldről finanszírozott" címkét megkapó NGO-k gyanússá válnak, ami növeli a kockázatát, hogy fizikai támadás érje ezen szervezetek dolgozóit.

Az új magyar törvény értelmében az NGO-k kötelesek lesznek bejelenteni a bíróságon és feltüntetni a kiadványaikon, ha a külföldről származó támogatásuk egy évben elérte a 7,2 millió forintot.

